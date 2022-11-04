Авиация ВСУ за сутки поразила два района сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, ракетчики и артиллерия – пять – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны (ПВО) противника", – говорится в сообщении.
Кроме того, украинские подразделения ПВО сбили два иранских БПЛА Shahed-136.
"Воины ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника", – указали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 4 ноября, составили около 74 840 военных, 2750 танков, 277 самолетов, 258 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".