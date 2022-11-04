Авиация ВСУ за сутки поразила два района сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, ракетчики и артиллерия – пять – Генштаб

Авиация ВСУ поразила две позиции средств ПВО россиян, отметили в Генштабе Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны (ПВО) противника", – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские подразделения ПВО сбили два иранских БПЛА Shahed-136.

"Воины ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника", – указали в Генштабе ВСУ.

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