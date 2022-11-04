Оккупанты переместили личный состав, свернули блокпосты и комендатуру в Каменке Запорожской области – Генштаб ВСУ

Об этом 4 ноября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"По имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру, – говорится в сообщении. – Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава находящихся в Запорожской области вражеских подразделений. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного довольствия, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.