Оккупанты переместили личный состав, свернули блокпосты и комендатуру в Каменке Запорожской области – Генштаб ВСУ

Об этом 4 ноября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"По имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру, – говорится в сообщении. – Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава находящихся в Запорожской области вражеских подразделений. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного довольствия, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.