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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты переместили личный состав, свернули блокпосты и комендатуру в Каменке Запорожской области – Генштаб ВСУ

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Противник свернул блокпосты в населенном пункте Каменка, отметили в Генштабе ВСУ
Противник свернул блокпосты в населенном пункте Каменка, отметили в Генштабе ВСУ 
Фото: EPA

Среди личного состава российских оккупационных войск на временно захваченной территории Запорожской области отмечается низкий уровень морально-психологического состояния.

Об этом 4 ноября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"По имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру, – говорится в сообщении. – Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава находящихся в Запорожской области вражеских подразделений. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного довольствия, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02e8EEyHSCGbuVAH7UDSZQLcfswgWW135UVs7s6V6PvJZt7jQ6RSwUfJi9JzWXDJEQl

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Запорожская область, экипировка, Каменка, блокпост, комендатура, ВСУ, война России против Украины, выплаты, российские оккупанты, деоккупация
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