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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Энергодаре оккупанты принудительно проводят "перепись населения" – мэр

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Оккупанты останавливают людей на улицах и проводят "перепись"
Оккупанты останавливают людей на улицах и проводят "перепись"
Фото: EPA

Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты принялись проводить "перепись населения". Отказаться от участия в этой "переписи" невозможно. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

По его словам, с 3 ноября россияне и коллаборанты из полиции ходят по квартирам, а также останавливают людей во дворах возле жилых домов. Информация о повышенной активности оккупантов поступает от самих энергодарцев, которым уже пришлось принять участие в "переписи".

Кроме паспортных данных и контактных телефонов людей, оставшихся в городе, требуют также предоставить данные о выехавших родственниках.

"Нередко "перепись" заканчивается обыском в квартире и придирчивым изучением всех приложений в мобильном телефоне. Так что будьте максимально осторожны", – отметил Орлов.

Контекст:

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар, находится под оккупацией россиян с марта.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Запорожская область, перепись, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов, российские оккупанты
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