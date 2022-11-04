В Энергодаре оккупанты принудительно проводят "перепись населения" – мэр

По его словам, с 3 ноября россияне и коллаборанты из полиции ходят по квартирам, а также останавливают людей во дворах возле жилых домов. Информация о повышенной активности оккупантов поступает от самих энергодарцев, которым уже пришлось принять участие в "переписи".
Кроме паспортных данных и контактных телефонов людей, оставшихся в городе, требуют также предоставить данные о выехавших родственниках.
"Нередко "перепись" заканчивается обыском в квартире и придирчивым изучением всех приложений в мобильном телефоне. Так что будьте максимально осторожны", – отметил Орлов.
Часть Запорожской области, в том числе Энергодар, находится под оккупацией россиян с марта.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины.