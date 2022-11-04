В Энергодаре оккупанты принудительно проводят "перепись населения" – мэр

По его словам, с 3 ноября россияне и коллаборанты из полиции ходят по квартирам, а также останавливают людей во дворах возле жилых домов. Информация о повышенной активности оккупантов поступает от самих энергодарцев, которым уже пришлось принять участие в "переписи".

Кроме паспортных данных и контактных телефонов людей, оставшихся в городе, требуют также предоставить данные о выехавших родственниках.

"Нередко "перепись" заканчивается обыском в квартире и придирчивым изучением всех приложений в мобильном телефоне. Так что будьте максимально осторожны", – отметил Орлов.