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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Энергодаре военным запретили продавать алкоголь

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Российским оккупантам запретили покупать спиртное
Российским оккупантам запретили покупать спиртное
Фото: EPA

Оккупационные власти Запорожской области запретили продажу крепкого алкоголя российским военным. Об этом сообщает Inform.zp.ua 27 октября.

26 октября сообщения об этом появились в российских Telegram-каналах, пишет издание. Позже выступил и оккупационный "глава администрации" Энергодара Александр Волга, который сообщил о запрете на алкогольные напитки для гражданских жителей Энергодара с 19.00 до 10.00.

Российским военным вообще запретили покупать крепкий алкоголь в магазинах города. За несоблюдение распоряжения торговые заведения могут быть оштрафованы на 10–30 тыс. рублей.

Контекст:

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар, находится под оккупацией россиян с марта.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

Теги: алкоголь, Запорожская область, война России против Украины, Энергодар, российские оккупанты
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