В оккупированном Энергодаре военным запретили продавать алкоголь

26 октября сообщения об этом появились в российских Telegram-каналах, пишет издание. Позже выступил и оккупационный "глава администрации" Энергодара Александр Волга, который сообщил о запрете на алкогольные напитки для гражданских жителей Энергодара с 19.00 до 10.00.

Российским военным вообще запретили покупать крепкий алкоголь в магазинах города. За несоблюдение распоряжения торговые заведения могут быть оштрафованы на 10–30 тыс. рублей.