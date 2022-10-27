Учителя-коллаборанты бегут из школ Мелитополя. Их место занимают военные-кадыровцы – мэр

По его словам, в 13-й школе уволились почти все учителя. В других заведениях у оккупантов тотальная нехватка кадров.
"Настолько, что в 16-й школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который открыли рашисты на базе захваченных мелитопольских вузов", – отметил мэр.
Он выразил благодарность всем мелитопольским педагогам, более 90% которых не пошли на сотрудничество с оккупантами.
"Другим лицам, которые предали Родину и подставили под удар наших детей, лучше бежать сейчас, ведь скоро будет поздно", – добавил Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.