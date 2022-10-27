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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Учителя-коллаборанты бегут из школ Мелитополя. Их место занимают военные-кадыровцы – мэр

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Из мелитопольских школ начали увольняться учителя-коллаборанты
Из мелитопольских школ начали увольняться учителя-коллаборанты
Фото: depositphotos.com

Из школ оккупированного Мелитополя Запорожской области начали увольняться учителя, сотрудничающие с оккупационной властью. Об этом в Telegram написал мэр города Иван Федоров.

По его словам, в 13-й школе уволились почти все учителя. В других заведениях у оккупантов тотальная нехватка кадров.

"Настолько, что в 16-й школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который открыли рашисты на базе захваченных мелитопольских вузов", – отметил мэр.

Он выразил благодарность всем мелитопольским педагогам, более 90% которых не пошли на сотрудничество с оккупантами.

"Другим лицам, которые предали Родину и подставили под удар наших детей, лучше бежать сейчас, ведь скоро будет поздно", – добавил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Мелитополь, Запорожская область, школы, российские оккупанты, Иван Федоров, коллаборационизм
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