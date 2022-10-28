Оккупанты с 30 октября оставшихся в Энергодаре жителей будут считать гражданами РФ, но ВСУ откорректируют эти амбициозные планы – мэр

Скоро в украинском Энергодаре не останется ни одного оккупанта, уверен Орлов Фото: wikimapia.org

Об этом 28 октября в Facebook сообщил мэр оккупированного Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов.

"Отсутствие во временно оккупированных регионах, в том числе и в Энергодаре, массового спроса на российские паспорта, как бы их усиленно ни рекламировали оккупанты, привело к тому, что жителям этих территорий российское гражданство решили навязать автоматически, – написал Орлов. – Как сами оккупанты сообщают на своих пропагандистских каналах, уже с 30 октября они будут считать остающихся в городе жителей Энергодара гражданами России".

При этом это "сомнительное удовольствие" состоится без "активного участия" самих людей, добавил городской голова Энергодара.

"А вот чтобы от него отказаться, уже собственноручно нужно будет написать заявление в миграционной службе России. По крайней мере такие странные фантазии ретранслируют сейчас оккупанты", – отметил Орлов.

Он высказал уверенность, что ВСУ "существенно откорректируют эти амбициозные планы, как это произошло в Харьковской области и сейчас происходит в Херсонской области".

"Очень скоро ни одного рашиста не останется в украинском Энергодаре", – резюмировал Орлов.

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