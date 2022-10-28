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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с 30 октября оставшихся в Энергодаре жителей будут считать гражданами РФ, но ВСУ откорректируют эти амбициозные планы – мэр

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Скоро в украинском Энергодаре не останется ни одного оккупанта, уверен Орлов
Скоро в украинском Энергодаре не останется ни одного оккупанта, уверен Орлов
Фото: wikimapia.org

Российские оккупанты решили автоматически навязать гражданство РФ жителям временно захваченных территорий Украины.

Об этом 28 октября в Facebook сообщил мэр оккупированного Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов.

"Отсутствие во временно оккупированных регионах, в том числе и в Энергодаре, массового спроса на российские паспорта, как бы их усиленно ни рекламировали оккупанты, привело к тому, что жителям этих территорий российское гражданство решили навязать автоматически, – написал Орлов. – Как сами оккупанты сообщают на своих пропагандистских каналах, уже с 30 октября они будут считать остающихся в городе жителей Энергодара гражданами России".

При этом это "сомнительное удовольствие" состоится без "активного участия" самих людей, добавил городской голова Энергодара.

"А вот чтобы от него отказаться, уже собственноручно нужно будет написать заявление в миграционной службе России. По крайней мере такие странные фантазии ретранслируют сейчас оккупанты", – отметил Орлов.

Он высказал уверенность, что ВСУ "существенно откорректируют эти амбициозные планы, как это произошло в Харьковской области и сейчас происходит в Херсонской области".

"Очень скоро ни одного рашиста не останется в украинском Энергодаре", – резюмировал Орлов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DmitroOrlovOfficial/posts/pfbid027Z6AqeoShiVNJDnCz3hwKcva6JSGSzCXdDvE35gUJoNeuhT8v5TG3mftxcH64XpFl

Контекст:

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар, находится под оккупацией россиян с марта.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, паспорт, гражданство, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, Энергодар, население, Дмитрий Орлов, мэр, российские оккупанты
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