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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки нанесли авиаудары, обстреляли из РСЗО и ракетами территорию четырех областей Украины – Генштаб ВСУ

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Враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения в Украине, отметили в Генштабе
Враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения в Украине, отметили в Генштабе
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии столкновения, а также продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

"В течение суток российские оккупанты нанесли три ракетных и пять авиационных ударов, совершили два обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО). От этих преступных действий пострадали населенные пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, сохраняется угроза нанесения противником новых ударов и применения им ударных беспилотников, в частности – с территории Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02e8EEyHSCGbuVAH7UDSZQLcfswgWW135UVs7s6V6PvJZt7jQ6RSwUfJi9JzWXDJEQl

Контекст:

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, авиация, угрозы, РСЗО, беспилотники, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Бахмут, инфраструктура, российские оккупанты
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