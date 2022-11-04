Россияне за сутки нанесли авиаудары, обстреляли из РСЗО и ракетами территорию четырех областей Украины – Генштаб ВСУ

Враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения в Украине, отметили в Генштабе Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии столкновения, а также продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

"В течение суток российские оккупанты нанесли три ракетных и пять авиационных ударов, совершили два обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО). От этих преступных действий пострадали населенные пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, сохраняется угроза нанесения противником новых ударов и применения им ударных беспилотников, в частности – с территории Беларуси.

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