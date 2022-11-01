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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов рассказал, кто из окружения Путина лоббировал уничтожение энергетической инфраструктуры Украины

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Кириенко (на фото), по мнению Данилова, уже "подписал себе приговор" в цивилизованном мире
Кириенко (на фото), по мнению Данилова, уже "подписал себе приговор" в цивилизованном мире
Фото: ЕРА

Главный лоббист идеи наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины – заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, который, по данным российских СМИ, входит в "ближний круг" президента РФ Владимира Путина.

Об этом в Twitter заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель главы АП РФ Сергей Кириенко, который по работе в "Росатоме" хорошо разбирается в сфере энергетики. Украина поименно знает, кто и за что в РФ должен ответить. Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал", – отметил секретарь СНБО.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

Утром 31 октября российские войска снова массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, энергетика, СНБО, электроэнергия, Сергей Кириенко, инфраструктура, Алексей Данилов, лоббисты, энергосистема
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