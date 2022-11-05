В МИД Украины отреагировали на подтверждение Ираном передачи России беспилотников

"Глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны РФ якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину. Ранее Иран всячески опровергал поставки вооружения России, которые она использует в войне. Иранский министр распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров", – заявил Николенко.

Он заявил, что Украина "научена доверять только фактам".

"Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры. В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан впервые признал, что страна поставляла России беспилотники. По его словам, Тегеран передал Москве "ограниченное количество беспилотников". Он настаивает на том, что это произошло "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время глава МИД отказался подтвердить использование Россией иранских дронов для атак по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в Украине. Он заявил, что "Иран по-прежнему является сторонником прекращения конфликта".