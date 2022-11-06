Иран может стремиться к более равноправному партнерству с Россией – ISW

Об этом говорится в анализе оперативной ситуации за 5 ноября, которую подготовил и опубликовал Институт исследования войны (ISW).
ISW в предыдущих отчетах уже отмечал, что Иран, вероятно, уже использует зависимость России от поставок этого вооружения, чтобы запросить у России помощь в реализации своей ядерной программы, напомнили авторы отчета. Об этом также сообщал CNN, ссылаясь на источники в американской разведке.
"Запросы о ядерной помощи и признание поставок беспилотников являются индикаторами того, что иранские официальные лица, возможно, стремятся установить более четкие двусторонние отношения в сфере безопасности с Россией, в которых они являются более равноправными партнерами", – добавили в институте.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2".
По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, всего на данный момент Россия заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе.
По данным Генштаба, ПВО ВСУ сбивает 79% дронов противника. К примеру, за сутки 26 октября ПВО ВСУ уничтожила 18 из 20 дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, сообщил 27 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Иран отрицает поставки дронов российской армии. Тегеран потребовал от Украины документальных подтверждений, что РФ применяет иранские дроны на войне.
Зеленский обвинил Иран во лжи. В МВД Украины заявили: украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО. За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.