Иран может стремиться к более равноправному партнерству с Россией – ISW

В ISW считают, что Иран уже может использовать зависимость России от поставок иранского вооружения Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в анализе оперативной ситуации за 5 ноября, которую подготовил и опубликовал Институт исследования войны (ISW).

ISW в предыдущих отчетах уже отмечал, что Иран, вероятно, уже использует зависимость России от поставок этого вооружения, чтобы запросить у России помощь в реализации своей ядерной программы, напомнили авторы отчета. Об этом также сообщал CNN, ссылаясь на источники в американской разведке.

"Запросы о ядерной помощи и признание поставок беспилотников являются индикаторами того, что иранские официальные лица, возможно, стремятся установить более четкие двусторонние отношения в сфере безопасности с Россией, в которых они являются более равноправными партнерами", – добавили в институте.