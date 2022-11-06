Украинские защитники за сутки уничтожили 490 оккупантов, число потерь РФ приближается к 76 тыс. военных – Генштаб

За время вторжения РФ украинские защитники ликвидировали почти 76 тыс. оккупантов Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованном в Facebook.

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