Украинские защитники за сутки уничтожили 490 оккупантов, число потерь РФ приближается к 76 тыс. военных – Генштаб

За время вторжения РФ украинские защитники ликвидировали почти 76 тыс. оккупантов
Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали около 490 российских оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля, потери России в живой силе достигли 75 930 военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованном в Facebook.
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