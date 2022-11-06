"Нет тела – нет дела". ГУР Минобороны Украины опубликовало перехват разговора оккупанта о погибших сослуживцах

Абонент, подразделение которого действует на донецком направлении, рассказал собеседнику, что не звонил, потому что "из окружения выходили".
"С 36 16 вышли всего, бл...дь, "200-х" не разрешают забирать, [потому что] "нет тела – нет дела". Ну, может быть, он в плену – и родственникам деньги держат, не выплачивают", – объяснил оккупант.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
По состоянию на 5 ноября, по данным Генштаба ВСУ, российская армия потеряла убитыми около 75 400 человек личного состава.