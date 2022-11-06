"Нет тела – нет дела". ГУР Минобороны Украины опубликовало перехват разговора оккупанта о погибших сослуживцах

Безвозвратные потери армии России в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, более 75 тыс. человек Фото: ЕРА

Абонент, подразделение которого действует на донецком направлении, рассказал собеседнику, что не звонил, потому что "из окружения выходили".

"С 36 16 вышли всего, бл...дь, "200-х" не разрешают забирать, [потому что] "нет тела – нет дела". Ну, может быть, он в плену – и родственникам деньги держат, не выплачивают", – объяснил оккупант.

Война России против Украины. Главное (обновляется)