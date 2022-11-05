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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники за сутки уничтожили около 600 оккупантов – Генштаб ВСУ

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C 24 февраля украинские защитники ликвидировали более 75 тыс. оккупантов
C 24 февраля украинские защитники ликвидировали более 75 тыс. оккупантов 
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины уничтожили около 600 российских оккупантов, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 75,4 тыс.

Об этом в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. 

Другие потери противника выглядят так: 

  • танки – 2758 (+8);
  • боевые бронированные машины – 5601 (+21);
  • артиллерийские системы – 1776 (+4);
  • РСЗО – 391
  • средства ПВО – 202 (+1);
  • самолеты – 277;
  • вертолеты – 260 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12);
  • крылатые ракеты – 399 (+2);
  • корабли /катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4184 (+10);
  • специальная техника – 155. 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0a3u9VAjAYm1TcoujjWWAckjVQkwPSp65o1WixvGrNCwHyyEHXeXLKEjKSY1bJdjzl

Контекст:

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, ПВО, РСЗО, беспилотники, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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