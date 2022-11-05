Украинские защитники за сутки уничтожили около 600 оккупантов – Генштаб ВСУ

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Другие потери противника выглядят так:

Об этом в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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