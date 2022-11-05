В российском Владивостоке власти готовятся к массовым акциям протеста из-за сопротивления мобилизации – ГУР Минобороны Украины

В ГУР считают, что во Владивостоке возможны протесты Фото: EPA

"Местные власти Владивостока Приморского края России готовятся к возможным акциям массового неповиновения. Эти опасения связаны с жестким противодействием местного населения действиям и мерам мобилизации на территории края. Местная полиция и спецслужбы планируют меры по противодействию возможным акциям неповиновения и усилению полицейского режима в регионе. Предусмотрена проверка работоспособности систем видеонаблюдения учреждений и организаций Владивостока с предоставлением удаленного доступа представителям правоохранительных органов. Предполагается, что в ближайшие месяцы даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливаться рамочные металлоискатели при входе", – говорится в сообщении.

По данным ГУР Минобороны, подавляющая часть местного населения не поддерживает проведение "специальной военной операции" (так в РФ называют войну против Украины) и мобилизационных мероприятий на территории края.

"Причинами являются проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потери вооруженных сил РФ в ходе боевых действий", – заявили в разведке.