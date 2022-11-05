В российском Владивостоке власти готовятся к массовым акциям протеста из-за сопротивления мобилизации – ГУР Минобороны Украины

"Местные власти Владивостока Приморского края России готовятся к возможным акциям массового неповиновения. Эти опасения связаны с жестким противодействием местного населения действиям и мерам мобилизации на территории края. Местная полиция и спецслужбы планируют меры по противодействию возможным акциям неповиновения и усилению полицейского режима в регионе. Предусмотрена проверка работоспособности систем видеонаблюдения учреждений и организаций Владивостока с предоставлением удаленного доступа представителям правоохранительных органов. Предполагается, что в ближайшие месяцы даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливаться рамочные металлоискатели при входе", – говорится в сообщении.
По данным ГУР Минобороны, подавляющая часть местного населения не поддерживает проведение "специальной военной операции" (так в РФ называют войну против Украины) и мобилизационных мероприятий на территории края.
"Причинами являются проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потери вооруженных сил РФ в ходе боевых действий", – заявили в разведке.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.