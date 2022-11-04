Катастрофа Патрушева, ультиматум Путину, скандал с Меркель, ядерное оружие для Польши. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Шустер говорил о:

ситуации в Херсоне, уходят ли оттуда русские или готовят ловушку;

мобилизации в РФ и ее влиянии на расклад на фронте;

вероятности ядерного столкновения стран НАТО и РФ и словах секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о ядерной катастрофе;

желании президента РФ сесть за стол переговоров и его заявлении об условиях завершения войны;

роли турецкого президента Реджепа Эрдогана в урегулировании конфликта вокруг зернового коридора;

том, какой будет предстоящая зима в Украине, и отключениях света;

выборах в США и желании экс-президента Дональда Трампа участвовать в них;

переговорах канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Китая Си Цзиньпина.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он эмигрировал с родителями в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ, где вел программы "Свобода слова", "Герой дня" и комментировал футбольные матчи Лиги чемпионов.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание. С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина", пока канал не прекратил свое существование в июле 2022 года.