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Путин заявил, что Россия, которая напала на Украину, относилась и относится "с теплотой" к украинскому народу

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Россия напала на Украину, чтобы "не допустить куда более тяжелой ситуации", сказал Путин
Россия напала на Украину, чтобы "не допустить куда более тяжелой ситуации", сказал Путин
Фото: EPA

Война России против Украины была "неизбежной", если бы РФ не вторглась 24 февраля, то "все было бы то же самое", только с худших для Кремля позиций.

Такое мнение 4 ноября в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России высказал президент РФ Владимир Путин. Текстовая версия его речи опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, ситуацию в Украине "ее друзья" довели до той стадии, когда она "стала смертоносной для России", а украинский народ якобы является "первой и главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским".

В России, утверждает Путин, "все ровно наоборот".

"Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние, – сказал президент страны-агрессора. – Мы взяли на себя ответственность, чтобы не допустить куда более тяжелой ситуации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За время вторжения РФ потеряла, по информации Генштаба ВСУ, более 74,8 тыс. военнослужащих и тысячи единиц техники, только самолетов РФ в Украине с 24 февраля уничтожено вдвое больше, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война России против Украины, президент
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