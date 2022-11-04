Путин заявил, что Россия, которая напала на Украину, относилась и относится "с теплотой" к украинскому народу

Россия напала на Украину, чтобы "не допустить куда более тяжелой ситуации", сказал Путин Фото: EPA

Такое мнение 4 ноября в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России высказал президент РФ Владимир Путин. Текстовая версия его речи опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, ситуацию в Украине "ее друзья" довели до той стадии, когда она "стала смертоносной для России", а украинский народ якобы является "первой и главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским".

В России, утверждает Путин, "все ровно наоборот".

"Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние, – сказал президент страны-агрессора. – Мы взяли на себя ответственность, чтобы не допустить куда более тяжелой ситуации".

Война России против Украины. Главное (обновляется)