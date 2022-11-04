Путин заявил, что Россия, которая напала на Украину, относилась и относится "с теплотой" к украинскому народу

Такое мнение 4 ноября в ходе встречи с историками и представителями традиционных религий России высказал президент РФ Владимир Путин. Текстовая версия его речи опубликована на сайте Кремля.
По словам Путина, ситуацию в Украине "ее друзья" довели до той стадии, когда она "стала смертоносной для России", а украинский народ якобы является "первой и главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским".
В России, утверждает Путин, "все ровно наоборот".
"Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние, – сказал президент страны-агрессора. – Мы взяли на себя ответственность, чтобы не допустить куда более тяжелой ситуации".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
За время вторжения РФ потеряла, по информации Генштаба ВСУ, более 74,8 тыс. военнослужащих и тысячи единиц техники, только самолетов РФ в Украине с 24 февраля уничтожено вдвое больше, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане.