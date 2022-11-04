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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил об "абсолютно безумном упрямстве хозяев РФ". Он подчеркнул, что их слова о переговорах – лживы

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Зеленский: Мир воспринимает российскую риторику так, как она того заслуживает
Зеленский: Мир воспринимает российскую риторику так, как она того заслуживает
Фото: president.gov.ua

Заявления из России о якобы готовности к переговорам с Украиной – лживы. Об этом в видеообращении по итогам 4 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован на YouTube-странице Офиса президента Украины.

Зеленский сказал об этом, констатируя, что российские власти продолжают скрытую мобилизацию, несмотря на публичные объявления о том, что "мобилизационная задача выполнена".

"Это абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде наемников", – заявил он.

По словам президента Украины, "очень хорошо, что мир воспринимает российскую риторику так, как она того заслуживает, а именно – как ложь, и обращает внимание лишь на то, что государство-террорист реально делает, а не говорит".

"Мы готовы к миру, к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение к нашим людям и надлежащая ответственность за террор – это наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение Россией нанесенного нам ущерба", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, оккупация, переговоры, мобилизация, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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