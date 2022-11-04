Зеленский заявил об "абсолютно безумном упрямстве хозяев РФ". Он подчеркнул, что их слова о переговорах – лживы

Зеленский сказал об этом, констатируя, что российские власти продолжают скрытую мобилизацию, несмотря на публичные объявления о том, что "мобилизационная задача выполнена".

"Это абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде наемников", – заявил он.

По словам президента Украины, "очень хорошо, что мир воспринимает российскую риторику так, как она того заслуживает, а именно – как ложь, и обращает внимание лишь на то, что государство-террорист реально делает, а не говорит".

"Мы готовы к миру, к честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение к нашим людям и надлежащая ответственность за террор – это наказание для всех, кто виноват, и полное возмещение Россией нанесенного нам ущерба", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)