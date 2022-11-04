Зеленский ответил на петицию о запрете россиянам вести в Украине творческую деятельность

Петиция была зарегистрирована 15 августа и по состоянию на 4 ноября набрала 25 588 голосов при необходимых для рассмотрения главой государства 25 тыс.

В ответе Зеленский напомнил о санкциях, которые введены в Украине относительно представителей России по решениям Совета национальной безопасности и обороны на основании обращений Службы безопасности Украины.

Президент отметил, что ограничения вводятся согласно украинским законам "О кинематографии", "О телевидении и радиовещании", "О гастрольных мероприятиях в Украине", а также о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музпродуктов государства-агрессора.

"Международной рабочей группой по вопросам санкций против России [...] наработана дорожная карта индивидуальных санкций в отношении российских пропагандистов, лидеров мнений и артистов, открыто или скрыто генерирующих нарративы российской пропаганды, распространяющей ложь по поводу войны России против Украины, поддерживая таким образом политику, направленную на подрыв территориальной целостности, суверенитета и безопасности Украины. Часть из них уже находятся под санкциями в Украине и других странах. Работа по этому вопросу активно продолжается", – объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "российская культура активно используется пропагандистской машиной государства-агрессора".

"Нашими задачами является развитие целостного национального культурного пространства, его деколонизация, борьба с пророссийской пропагандой, очищение от российского и советского наследия, закрепляющего в Украине российские пропагандистские нарративы. С учетом изложенного и с целью защиты интересов и национального культурного пространства мною направлена петиция премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поручить в соответствии с компетенцией обработать поднятые в ней вопросы, принять надлежащие меры реагирования", – отметил он.