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Зеленский ответил на петицию с призывом лишить гражданства судью Львова

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Зеленский поблагодарил всех, кто поддержал петицию, "за активную гражданскую позицию"
Зеленский поблагодарил всех, кто поддержал петицию, "за активную гражданскую позицию"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины ответил на петицию с призывом лишить украинского гражданства судью Богдана Львова, возглавлявшего Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда.

Инициатор петиции – депутат Киевсовета от "Голоса" Алина Михайлова.

Президент поблагодарил всех, кто поддержал петицию, "за активную гражданскую позицию".

"Я дал поручение комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины изучить поднятый в электронной петиции вопрос, проверить наличие оснований для прекращения гражданства Украины Богдана Львова и по результатам рассмотрения принять соответствующее решение. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", – говорится в ответе.

Контекст:

В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.

Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.

16 сентября Верховный Суд ограничил Львову доступ к государственной тайне, а 26 сентября СБУ лишила его допуска к государственной тайне.

Сам Львов 26 сентября заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым. Однако 3 октября СБУ подтвердила наличие у судьи российского паспорта.

Верховный Суд 3 октября провел заседание по Львову, но не смог его уволить – не хватило одного голоса. 5 октября глава Верховного Суда Всеволод Князев отчислил судью Львова из штата КХС ВС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, гражданство, петиция, Владимир Зеленский, Богдан Львов
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