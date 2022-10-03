СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного Суда

СБУ 3 октября проинформировала Верховный Суд о наличии у Львова гражданства Российской Федерации согласно данным реестров РФ.
Также в СБУ отметили, что проверка этих данных продолжается, о ее результатах будет доложено дополнительно.
В суде отметили, что сегодня состоится собрание судей Кассационного хозяйственного суда по вопросу досрочного увольнения судьи Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.
Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.
16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.
21 сентября народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Богдана Львова по статье о недостоверном декларировании.
Львов 26 сентября заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым. Также 26 сентября Служба безопасности Украины лишила Львова допуска к государственной тайне.