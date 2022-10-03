СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного Суда

СБУ 3 октября проинформировала Верховный Суд о наличии у Львова гражданства Российской Федерации согласно данным реестров РФ.

Также в СБУ отметили, что проверка этих данных продолжается, о ее результатах будет доложено дополнительно.

В суде отметили, что сегодня состоится собрание судей Кассационного хозяйственного суда по вопросу досрочного увольнения судьи Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.