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СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного Суда

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СБУ 3 октября проинформировала Верховный Суд о наличии у Львова гражданства российской Федерации согласно данным реестров РФ
СБУ 3 октября проинформировала Верховный Суд о наличии у Львова гражданства российской Федерации согласно данным реестров РФ
Фото: Bogdan Lvov / Fаcebook

Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского паспорта у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда в Facebook.

СБУ 3 октября проинформировала Верховный Суд о наличии у Львова гражданства Российской Федерации согласно данным реестров РФ.

Также в СБУ отметили, что проверка этих данных продолжается, о ее результатах будет доложено дополнительно.

В суде отметили, что сегодня состоится собрание судей Кассационного хозяйственного суда по вопросу досрочного увольнения судьи Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/pfbid028wTHnpY9SLktMSiuhsmuWUR5Vorcz4LC1DXZ3dmxw79S7qR2Pceazz7yy2Pi2hzol

Контекст:

В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.

Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.

16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.

21 сентября народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Богдана Львова по статье о недостоверном декларировании.

Львов 26 сентября заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым. Также 26 сентября Служба безопасности Украины лишила Львова допуска к государственной тайне.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, паспорт, Богдан Львов, судья
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