Судья, у которого "Схемы" обнаружили гражданство РФ, утверждает, что документ фальшивый

Львов заявил, что в качестве доказательств в расследовании приводятся разные документы и формы, якобы заполненные им. Дата заполнения одной из форм – 26 октября 2012 года.
"И самое интересное: форма именно такого образца была утверждена в России лишь через месяц – 30 ноября 2012 года (приказ ФТС №391). А введена в действие вообще 27 мая 2013 года. То есть простыми словами: на момент якобы заполнения этой формы самой формы еще не существовало в природе... Я не исключаю, что журналистов "Схем" могли использовать втемную, просто слив им качественную фальшивку", – заявил он.
По его словам, "подобные атаки на судей с использованием медиа и поддельных фактов" несут угрозу независимости всей судебной власти.
Львов заявил, что принял решение по этому вопросу направить обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также он отметил, что в ближайшее время будет обсуждать этот вопрос с "представителями западных демократических институтов и конгрессменами США".
В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.
Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.
16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.
19 сентября судья Верховного Суда Елена Кибенко заявила, что в Кассационном хозяйственном суде начался сбор подписей за созыв собрания, на котором будет решаться вопрос о досрочном увольнении Богдана Львова.
21 сентября народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Богдана Львова по статье о недостоверном декларировании.