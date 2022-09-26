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ПОЛИТИКА

Судья, у которого "Схемы" обнаружили гражданство РФ, утверждает, что документ фальшивый

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Боглан Львов заявил, что принял решение направить обращение к президенту Украины
Боглан Львов заявил, что принял решение направить обращение к президенту Украины
Фото: Bogdan Lvov / Fаcebook

Заместитель председателя Верховного Суда, глава Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым. Об этом он написал 26 сентября в Facebook.

Львов заявил, что в качестве доказательств в расследовании приводятся разные документы и формы, якобы заполненные им. Дата заполнения одной из форм – 26 октября 2012 года.

"И самое интересное: форма именно такого образца была утверждена в России лишь через месяц – 30 ноября 2012 года (приказ ФТС №391). А введена в действие вообще 27 мая 2013 года. То есть простыми словами: на момент якобы заполнения этой формы самой формы еще не существовало в природе... Я не исключаю, что журналистов "Схем" могли использовать втемную, просто слив им качественную фальшивку", – заявил он.

По его словам, "подобные атаки на судей с использованием медиа и поддельных фактов" несут угрозу независимости всей судебной власти.

Львов заявил, что принял решение по этому вопросу направить обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также он отметил, что в ближайшее время будет обсуждать этот вопрос с "представителями западных демократических институтов и конгрессменами США".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sDywzEmCi2hUFozbb57t3FSAcHvxxYPq9zVWdaMTnrdgJCuAywQmyjjwrGTksUial&id=100008611094774

Контекст:

В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.

Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.

16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.

19 сентября судья Верховного Суда Елена Кибенко заявила, что в Кассационном хозяйственном суде начался сбор подписей за созыв собрания, на котором будет решаться вопрос о досрочном увольнении Богдана Львова.

21 сентября народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Богдана Львова по статье о недостоверном декларировании.

Теги: Украина, Верховный Суд, расследование, Владимир Зеленский, Богдан Львов, судьи, увольнение, уголовное производство, Схемы, судья
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