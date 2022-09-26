Судья, у которого "Схемы" обнаружили гражданство РФ, утверждает, что документ фальшивый

Львов заявил, что в качестве доказательств в расследовании приводятся разные документы и формы, якобы заполненные им. Дата заполнения одной из форм – 26 октября 2012 года.

"И самое интересное: форма именно такого образца была утверждена в России лишь через месяц – 30 ноября 2012 года (приказ ФТС №391). А введена в действие вообще 27 мая 2013 года. То есть простыми словами: на момент якобы заполнения этой формы самой формы еще не существовало в природе... Я не исключаю, что журналистов "Схем" могли использовать втемную, просто слив им качественную фальшивку", – заявил он.

По его словам, "подобные атаки на судей с использованием медиа и поддельных фактов" несут угрозу независимости всей судебной власти.

Львов заявил, что принял решение по этому вопросу направить обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также он отметил, что в ближайшее время будет обсуждать этот вопрос с "представителями западных демократических институтов и конгрессменами США".