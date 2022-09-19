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Судью украинского Верховного Суда, у которого "Схемы" нашли гражданство РФ, предлагают досрочно уволить с должности

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Судьи не утверждают, что Богдан Львов является гражданином России
Судьи не утверждают, что Богдан Львов является гражданином России
Фото: Bogdan Lvov / Fаcebook

В Кассационном хозяйственном суде (КХС) в составе Верховного Суда начался сбор подписей за созыв собрания, на котором будет решаться вопрос о досрочном увольнении главы КХС Богдана Львова, у которого "Схемы" нашли гражданство России. Об этом 19 сентября заявила судья Верховного Суда Елена Кибенко.

По ее словам, на собрании, созванном 19 сентября по инициативе самого Львова, обсуждалось включение в повестку дня вопроса о доверии или недоверии главе суда. Впрочем, отметила Кибенко, сообщение о созыве собрания было получено за два часа до его начала, а вопрос в повестку дня включен так и не был.

"На наш взгляд, глава суда не может самостоятельно инициировать вопрос о выражении ему недоверия, руководить таким собранием, формировать повестку дня "с колес", поскольку это прямой конфликт интересов. Хотим подчеркнуть: мы уверены, что этот вопрос должен быть рассмотрен собранием судей Кассационного хозяйственного суда с соблюдением требований закона и процедуры", – написала судья.

Она также подчеркнула, что судьи не утверждают, что Богдан Львов является гражданином России или имел там недвижимость, поскольку в этом вопросе должны разобраться компетентные органы. Однако такие обвинения, подкрепленные документами, по словам Кибенко, "слишком серьезны и не могут быть проигнорированы".

"Нежелание самого судьи на время расследования сложить полномочия главы суда, мотивируя это тем, что именно из-за желания занять его кресло и появилось это расследование, оставляет единственный возможный вариант дальнейших действий – сбор подписей за досрочное увольнение его с должности", – заявила она.

Собрание судей КХС в составе Верховного Суда предлагается созвать на 26 сентября. Там судьи поднимут два вопроса – о досрочном увольнении Богдана Львова с должности главы КХС и об определении временно исполняющего обязанности главы суда.

Контекст:

В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.

16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.

Теги: Украина, Верховный Суд, расследование, закон, Богдан Львов, судьи, увольнение, Схемы, судья, суд
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