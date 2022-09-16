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Судье украинского Верховного Суда, у которого "Схемы" нашли гражданство России, ограничили доступ к гостайне

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Львов утверждает, что обратился в ГБР и СБУ
Львов утверждает, что обратился в ГБР и СБУ
Фото: Bogdan Lvov / Fаcebook

Верховный Суд (ВС) в Украине ограничил доступ к государственной тайне заместителю председателя суда, главе Кассационного хозяйственного суда (КХС) в его составе Богдану Львову. Об этом 16 сентября проинформировал сайт ВС.

15 сентября проект "Радіо Свобода" "Схемы" опубликовал расследование, в ходе которого выяснил, что Львов якобы имеет не только украинское гражданство, но и российское, а паспорт РФ получил еще в 1999 году.

"На период проведения [...] расследований доступ к государственной тайне главы КХС ВС приостановлен", – говорится в сообщении суда.

Верховный Суд опубликовал заявление Львова по этому поводу. В нем судья объявил, что гражданство России никогда не получал и 15 сентября обратился в связи с этим к правоохранительным органам.

"Категорически осуждаю агрессию России против нашей страны и вместе с другими помогаю всеми возможными средствами ВСУ победить врага", – подытожил он.

В Fаcebook Львов уточнил, что обратился и в Государственное бюро расследований, и в Службу безопасности Украины.

Верховный Суд также озвучил свою позицию по этому вопросу.

"Верховный Суд всегда стоит на принципах верховенства права и справедливости, соответственно, осуждает любые проявления коллаборационизма в государстве и в судебной системе и готов бороться с такими явлениями. В случае официального подтверждения установленным законом способом этой информации соответствующее решение должно приниматься Высшим советом правосудия, состав которого формируется", – пишут в ВС.

В суде отметили, что "дополнительные комментарии по данной ситуации будут возможны после получения информации от соответствующих правоохранительных органов", и попросили дождаться результатов расследования.

Контекст:

Когда "Схемы" показали Львову копии документов, в том числе заявление на получение гражданства, Львов отметил, что "почерк похож".

Также журналисты выяснили, что в Москве есть двухкомнатная квартира, которой на двоих владеют жена судьи (якобы также с российским паспортом, что не отображено в его декларации) и его теща. Ранее этой недвижимостью якобы владел сам Львов, но в 2012 году переписал на родственников, используя паспорт РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, паспорт, гражданство, Верховный Суд, правоохранители, расследование, журналисты, Богдан Львов, судьи, Государственное бюро расследований, гостайна, документы, безопасность, Схемы, судья, суд, коллаборационизм
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