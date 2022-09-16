Судье украинского Верховного Суда, у которого "Схемы" нашли гражданство России, ограничили доступ к гостайне

Львов утверждает, что обратился в ГБР и СБУ Фото: Bogdan Lvov / Fаcebook

15 сентября проект "Радіо Свобода" "Схемы" опубликовал расследование, в ходе которого выяснил, что Львов якобы имеет не только украинское гражданство, но и российское, а паспорт РФ получил еще в 1999 году.

"На период проведения [...] расследований доступ к государственной тайне главы КХС ВС приостановлен", – говорится в сообщении суда.

Верховный Суд опубликовал заявление Львова по этому поводу. В нем судья объявил, что гражданство России никогда не получал и 15 сентября обратился в связи с этим к правоохранительным органам.

"Категорически осуждаю агрессию России против нашей страны и вместе с другими помогаю всеми возможными средствами ВСУ победить врага", – подытожил он.

В Fаcebook Львов уточнил, что обратился и в Государственное бюро расследований, и в Службу безопасности Украины.

Верховный Суд также озвучил свою позицию по этому вопросу.

"Верховный Суд всегда стоит на принципах верховенства права и справедливости, соответственно, осуждает любые проявления коллаборационизма в государстве и в судебной системе и готов бороться с такими явлениями. В случае официального подтверждения установленным законом способом этой информации соответствующее решение должно приниматься Высшим советом правосудия, состав которого формируется", – пишут в ВС.

В суде отметили, что "дополнительные комментарии по данной ситуации будут возможны после получения информации от соответствующих правоохранительных органов", и попросили дождаться результатов расследования.