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НАБУ открыло производство в отношении судьи украинского Верховного Суда, у которого "Схемы" обнаружили гражданство РФ

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НАБУ возбудило уголовное производство в отношении Богдана Львова
НАБУ возбудило уголовное производство в отношении Богдана Львова
Фото: Bogdan Lvov / Fаcebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении заместителя председателя Верховного Суда, главы Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова по статье о недостоверном декларировании. Об этом заявил 21 сентября в Telegram народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Это ч. 1 или ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины и штраф до 85 тыс. грн либо общественные работы сроком от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы сроком до двух лет, а также возможное лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", – отметил депутат.

Контекст:

В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.

Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.

16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.

19 сентября судья Верховного Суда Елена Кибенко заявила, что в Кассационном хозяйственном суде начался сбор подписей за созыв собрания, на котором будет решаться вопрос о досрочном увольнении Богдана Львова.

Теги: Россия, Украина, Верховный Суд, расследование, Богдан Львов, НАБУ, Ярослав Юрчишин, Схемы, судья
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