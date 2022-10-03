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Судья, у которого "Схемы" нашли гражданство России, прошел полиграф

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По словам судьи, проверку он прошел два раза
По словам судьи, проверку он прошел два раза
Фото: Bogdan Lvov / Fаcebook

Заместитель председателя Верховного Суда, глава Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов прошел полиграф. Об этом он заявил 3 октября в Facebook.

"Я прошел полиграф. Для меня лично в этом нужды не было. Я – гражданин исключительно Украины", – написал Львов.

По словам судьи, проверку он прошел во Всеукраинской ассоциации полиграфологов с участием двух экспертов, один из которых является исполнительным директором ассоциации. После этого Львов прошел полиграф еще раз, но уже в "государственном компетентном ведомстве".

"Результат тот же: я не причастен к получению российского гражданства и паспорта РФ. Эти два полиграфа (исследования) пройдены по разным методикам тестирования, которые всегда отличают правду от лжи", – отметил судья.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tVhkJ9xyv5X7p15kD32pQiV6tj2R1y2kx7rSj16bFwyPRnk1c3npFvDkf1BQPn1ul&id=100008611094774

Контекст:

В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.

Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.

16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.

21 сентября народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Богдана Львова по статье о недостоверном декларировании.

Львов 26 сентября заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым. Также 26 сентября Служба безопасности Украины лишила Львова допуска к государственной тайне.

Теги: Россия, Украина, паспорт, гражданство, исследование, Богдан Львов, судьи, полиграф, Схемы, проверки, судья, тестирование
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