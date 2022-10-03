Судья, у которого "Схемы" нашли гражданство России, прошел полиграф

"Я прошел полиграф. Для меня лично в этом нужды не было. Я – гражданин исключительно Украины", – написал Львов.

По словам судьи, проверку он прошел во Всеукраинской ассоциации полиграфологов с участием двух экспертов, один из которых является исполнительным директором ассоциации. После этого Львов прошел полиграф еще раз, но уже в "государственном компетентном ведомстве".

"Результат тот же: я не причастен к получению российского гражданства и паспорта РФ. Эти два полиграфа (исследования) пройдены по разным методикам тестирования, которые всегда отличают правду от лжи", – отметил судья.