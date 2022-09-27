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Судью, у которого "Схемы" нашли гражданство РФ, лишили допуска к гостайне – Верховный Суд

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Решение о лишении Львова доступа к гостайне приняла СБУ
Решение о лишении Львова доступа к гостайне приняла СБУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины лишила заместителя председателя Верховного Суда, главу Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова допуска к государственной тайне. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда в Facebook 26 сентября.

Решение было принято на основании ст. 23 закона Украины "О государственной тайне", которая регулирует отказ в предоставлении доступа к гостайне. 

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/pfbid01P5hmRB3qYDGLb5LcVivMpNhWw9GNUePUZFeEBmSS41J3tRFh2XadQB62fdQ54g4l

Контекст:

В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.

Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.

16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.

19 сентября судья Верховного Суда Елена Кибенко заявила, что в Кассационном хозяйственном суде начался сбор подписей за созыв собрания, на котором будет решаться вопрос о досрочном увольнении Богдана Львова.

21 сентября народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Богдана Львова по статье о недостоверном декларировании.

Львов 26 сентября заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Украина, гражданство, Верховный Суд, Богдан Львов, гостайна
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