Судью, у которого "Схемы" нашли гражданство РФ, лишили допуска к гостайне – Верховный Суд

Решение было принято на основании ст. 23 закона Украины "О государственной тайне", которая регулирует отказ в предоставлении доступа к гостайне.

Контекст:

В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.

Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.

16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.

19 сентября судья Верховного Суда Елена Кибенко заявила, что в Кассационном хозяйственном суде начался сбор подписей за созыв собрания, на котором будет решаться вопрос о досрочном увольнении Богдана Львова.

21 сентября народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Богдана Львова по статье о недостоверном декларировании.

Львов 26 сентября заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым.