Украинского судью с гражданством РФ не уволили из Верховного Суда. Журналисты пишут, не хватило одного голоса

"Львов останется руководить высшей украинской инстанцией в сфере хозяйственного правосудия. Такое решение сегодня приняли судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, которым не хватило голосов для его увольнения. Для этого нужно было 22 голоса, а за увольнение проголосовал всего 21 судья", – написала она.
В комментариях журналистку спросили, известны ли фамилии тех, кто не поддержал это решение.
"Тайное голосование [было], и журналистов попросили покинуть зал", – ответила Седлецкая.
Центр противодействия коррупции отметил в Telegrаm, что участие в голосовании приняли 39 человек из 40 присутствовавших.
"Кассационный хозяйственный суд ВС определил свою судьбу, поставив окончательно крест на своей репутации. Это было голосование, которым он себя самоопределил. И которым бросил тень на весь Верховный Суд", – считают в общественной организации.
В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и на российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.
Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.
16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.
21 сентября народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении Богдана Львова по статье о недостоверном декларировании.
Львов 26 сентября заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым. Также 26 сентября Служба безопасности Украины лишила Львова допуска к государственной тайне.