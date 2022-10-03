Украинского судью с гражданством РФ не уволили из Верховного Суда. Журналисты пишут, не хватило одного голоса

Львов утверждал, что у него нет российского гражданства Фото: hromadske.ua

"Львов останется руководить высшей украинской инстанцией в сфере хозяйственного правосудия. Такое решение сегодня приняли судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, которым не хватило голосов для его увольнения. Для этого нужно было 22 голоса, а за увольнение проголосовал всего 21 судья", – написала она.

В комментариях журналистку спросили, известны ли фамилии тех, кто не поддержал это решение.

"Тайное голосование [было], и журналистов попросили покинуть зал", – ответила Седлецкая.

Центр противодействия коррупции отметил в Telegrаm, что участие в голосовании приняли 39 человек из 40 присутствовавших.

"Кассационный хозяйственный суд ВС определил свою судьбу, поставив окончательно крест на своей репутации. Это было голосование, которым он себя самоопределил. И которым бросил тень на весь Верховный Суд", – считают в общественной организации.