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Украинского судью с гражданством РФ не уволили из Верховного Суда. Журналисты пишут, не хватило одного голоса

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Львов утверждал, что у него нет российского гражданства
Львов утверждал, что у него нет российского гражданства
Фото: hromadske.ua

Председатель Кассационного хозяйственного суда украинского Верховного Суда Богдан Львов, у которого Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского паспорта, останется на должности. Об этом 3 октября в Facebook сообщила журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая.

"Львов останется руководить высшей украинской инстанцией в сфере хозяйственного правосудия. Такое решение сегодня приняли судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, которым не хватило голосов для его увольнения. Для этого нужно было 22 голоса, а за увольнение проголосовал всего 21 судья", – написала она.

В комментариях журналистку спросили, известны ли фамилии тех, кто не поддержал это решение.

"Тайное голосование [было], и журналистов попросили покинуть зал", – ответила Седлецкая.

https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/pfbid0pLMDjVeA4L3tTSb32mLV1cQtxABZQm4xcfES6ZrJSuVtDwFqqQvmBMhS6343BCCgl

Центр противодействия коррупции отметил в Telegrаm, что участие в голосовании приняли 39 человек из 40 присутствовавших.

"Кассационный хозяйственный суд ВС определил свою судьбу, поставив окончательно крест на своей репутации. Это было голосование, которым он себя самоопределил. И которым бросил тень на весь Верховный Суд", – считают в общественной организации.

Контекст:

В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и на российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.

Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.

16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.

21 сентября народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении Богдана Львова по статье о недостоверном декларировании.

Львов 26 сентября заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым. Также 26 сентября Служба безопасности Украины лишила Львова допуска к государственной тайне.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, паспорт, гражданство, Верховный Суд, Богдан Львов, судьи, голосование, увольнение, Схемы, Наталья Седлецкая, Центр противодействия коррупции, судья, суд, Служба безопасности Украины
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