Глава Верховного Суда инициировал проверку всех судей на наличие российского гражданства

По его словам, из штата суда будут уволены все, у кого подтвердится наличие гражданства РФ, как это было с судьей Богданом Львовым, возглавлявшим Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины.

Князев отметил, что во время конкурса на должности судей ВС в 2017 и в 2018 годах у Украины были "очень сложные" отношения с Россией, которая не предоставляла сведений о своих гражданах в распоряжение СБУ. Из-за этого вопроса наличие российского гражданства у судей могли остаться не до конца выясненными.

"Значит сейчас им следует уделить большее внимание со стороны соответствующих правоохранительных органов, разведки. И нужно выявить людей, которые могут работать не на Украину. Ведь гражданство само по себе еще не свидетельствует, что человек предатель или коллаборант. Но это создает соответствующие потенциальные риски", – казал Князев.