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Глава Верховного Суда инициировал проверку всех судей на наличие российского гражданства

5 октября Князев отчислил судью Львова из штата ВС
5 октября Князев отчислил судью Львова из штата ВС
Фото: Богдан Львов / Facebook

Глава Верховного суда Всеволод Князев обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить на наличие российского гражданства всех судей ВС. Об этом он заявил в опубликованном 6 октября интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, из штата суда будут уволены все, у кого подтвердится наличие гражданства РФ, как это было с судьей Богданом Львовым, возглавлявшим Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины.

Князев отметил, что во время конкурса на должности судей ВС в 2017 и в 2018 годах у Украины были "очень сложные" отношения с Россией, которая не предоставляла сведений о своих гражданах в распоряжение СБУ. Из-за этого вопроса наличие российского гражданства у судей могли остаться не до конца выясненными.

"Значит сейчас им следует уделить большее внимание со стороны соответствующих правоохранительных органов, разведки. И нужно выявить людей, которые могут работать не на Украину. Ведь гражданство само по себе еще не свидетельствует, что человек предатель или коллаборант. Но это создает соответствующие потенциальные риски", – казал Князев.

Контекст:

В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.

Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.

16 сентября Верховный Суд ограничил Львову доступ к государственной тайне, а 26 сентября СБУ лишила его допуска к государственной тайне.

Сам Львов 26 сентября заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым. Однако 3 октября СБУ подтвердила наличие у судьи российского паспорта.

Верховный Суд 3 октября провел заседание по поводу Львова, но не смог его уволить – не хватило одного голоса. 5 октября Князев  отчислил судью Львова из штата КХС ВС.

Теги: Россия, СБУ, гражданство, Верховный Суд, Богдан Львов, Всеволод Князев
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