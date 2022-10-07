Глава Верховного Суда инициировал проверку всех судей на наличие российского гражданства

По его словам, из штата суда будут уволены все, у кого подтвердится наличие гражданства РФ, как это было с судьей Богданом Львовым, возглавлявшим Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины.
Князев отметил, что во время конкурса на должности судей ВС в 2017 и в 2018 годах у Украины были "очень сложные" отношения с Россией, которая не предоставляла сведений о своих гражданах в распоряжение СБУ. Из-за этого вопроса наличие российского гражданства у судей могли остаться не до конца выясненными.
"Значит сейчас им следует уделить большее внимание со стороны соответствующих правоохранительных органов, разведки. И нужно выявить людей, которые могут работать не на Украину. Ведь гражданство само по себе еще не свидетельствует, что человек предатель или коллаборант. Но это создает соответствующие потенциальные риски", – казал Князев.
В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.
Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.
16 сентября Верховный Суд ограничил Львову доступ к государственной тайне, а 26 сентября СБУ лишила его допуска к государственной тайне.
Сам Львов 26 сентября заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым. Однако 3 октября СБУ подтвердила наличие у судьи российского паспорта.
Верховный Суд 3 октября провел заседание по поводу Львова, но не смог его уволить – не хватило одного голоса. 5 октября Князев отчислил судью Львова из штата КХС ВС.