Судью Верховного Суда, у которого подтвердили гражданство РФ, коллеги из ВС призвали сложить полномочия

Пост сделан от имени судей Верховного Суда, которые инициировали собрание для голосования за увольнение Львова. Для принятия такого решения не хватило одного голоса.
"Из присутствовавших на собрании 39 судей большинство – 21 судья – проголосовало за досрочное увольнение Богдана Львова с должности председателя. [...] Решение об увольнении не принято из-за особенностей процедуры: голоса высчитывают от общего количества судей, а не от количества присутствующих на собрании", – говорится в заявлении.
Подписавшиеся призвали Львова "учесть мнение коллектива и сложить полномочия председателя по собственному желанию".
Судьи объяснили это, в частности, "необходимостью защиты авторитета судебной власти" и необходимостью сохранить доверие общества.
На сайте Верховного Суда указано, что на собрании, которое состоялось 3 октября, за увольнение Львова проголосовал 21 человек, против – 18.
В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.
Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.
16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.
21 сентября народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении Богдана Львова по статье о недостоверном декларировании.
Львов 26 сентября заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым. Также 26 сентября Служба безопасности Украины лишила Львова допуска к государственной тайне.