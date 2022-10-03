Судью Верховного Суда, у которого подтвердили гражданство РФ, коллеги из ВС призвали сложить полномочия

Пост сделан от имени судей Верховного Суда, которые инициировали собрание для голосования за увольнение Львова. Для принятия такого решения не хватило одного голоса.

"Из присутствовавших на собрании 39 судей большинство – 21 судья – проголосовало за досрочное увольнение Богдана Львова с должности председателя. [...] Решение об увольнении не принято из-за особенностей процедуры: голоса высчитывают от общего количества судей, а не от количества присутствующих на собрании", – говорится в заявлении.

Подписавшиеся призвали Львова "учесть мнение коллектива и сложить полномочия председателя по собственному желанию".

Судьи объяснили это, в частности, "необходимостью защиты авторитета судебной власти" и необходимостью сохранить доверие общества.

На сайте Верховного Суда указано, что на собрании, которое состоялось 3 октября, за увольнение Львова проголосовал 21 человек, против – 18.