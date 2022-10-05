Судью Львова с гражданством РФ исключили из штата Верховного Суда

"Мной принято непростое решение об исключении судьи Львова из штата Верховного Суда. Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь эти положения Конституции и закона применяются впервые. Но во времена полномасштабной войны с Российской Федерацией, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного Суда и всех его судей", – говорится в заявлении Князева.
Он добавил, что, хотя Львов отрицает наличие у него паспорта РФ, его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного Суда, вызывают недоверие общества к решениям Верховного Суда, чего никогда не должно произойти.
"И даже отпуск судьи Богдана Львова не решает проблему его российского гражданства, ведь отпуск не лишает личность полномочий, а создает впечатление о дальнейшем наличии у Богдана Львова полномочий судьи Верховного Суда и председателя КХС ВС", – отметил он.
В Верховном Суде отметили, что в своих действиях возлагаются на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока их не опровергнут в предусмотренном законом порядке. Так что Львов все еще может доказывать, что у него нет гражданства России.
В расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы", опубликованном 15 сентября, утверждалось, что Богдан Львов имеет не только украинское гражданство, но и российское. Журналисты отметили, что в 2017 году, когда Львов участвовал в конкурсе на должность судьи, он указал в анкете, что гражданства другой страны у него нет, но это не соответствует действительности.
Также журналисты "Схем" нашли двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам, как утверждается, теща украинского судьи и его супруга Инна Львова. Судья также имел долю в этой квартире, но передал ее в собственность жене по договору дарения, заключенному в 2012 году.
16 сентября Верховный Суд ограничил Богдану Львову доступ к государственной тайне.
21 сентября народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении Богдана Львова по статье о недостоверном декларировании.
Львов 26 сентября заявил, что один из документов в расследовании проекта "Радіо Свобода" "Схемы" является фальшивым. Также 26 сентября Служба безопасности Украины лишила Львова допуска к государственной тайне.