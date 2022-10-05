Судью Львова с гражданством РФ исключили из штата Верховного Суда

"Мной принято непростое решение об исключении судьи Львова из штата Верховного Суда. Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь эти положения Конституции и закона применяются впервые. Но во времена полномасштабной войны с Российской Федерацией, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного Суда и всех его судей", – говорится в заявлении Князева.

Он добавил, что, хотя Львов отрицает наличие у него паспорта РФ, его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного Суда, вызывают недоверие общества к решениям Верховного Суда, чего никогда не должно произойти.

"И даже отпуск судьи Богдана Львова не решает проблему его российского гражданства, ведь отпуск не лишает личность полномочий, а создает впечатление о дальнейшем наличии у Богдана Львова полномочий судьи Верховного Суда и председателя КХС ВС", – отметил он.

В Верховном Суде отметили, что в своих действиях возлагаются на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока их не опровергнут в предусмотренном законом порядке. Так что Львов все еще может доказывать, что у него нет гражданства России.