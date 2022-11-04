Зеленский обсудил с советником Байдена поддержку Украины со стороны США и вручил Салливану орден

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).

"Он [Салливан] постоянно работает в коммуникации с руководителем офиса [ОПУ] Андреем Ермаком, и эта линия украинско-американского взаимодействия помогает нам в защите государства. Работаем над вопросами ПВО и ПРО для Украины", – подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что отметил личные усилия Салливана, вручив ему орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени.

Как сообщил пресс-центр ОПУ, Зеленский и Салливан обсудили вопросы дальнейшей поддержки Украины со стороны США для обороны и деоккупации страны, а также повышения возможностей Украины для защиты критической инфраструктуры, финансовой и гуманитарной поддержки, усиления санкций против России и консолидации международной поддержки Украины.