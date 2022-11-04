Зеленский обсудил с советником Байдена поддержку Украины со стороны США и вручил Салливану орден

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).
"Он [Салливан] постоянно работает в коммуникации с руководителем офиса [ОПУ] Андреем Ермаком, и эта линия украинско-американского взаимодействия помогает нам в защите государства. Работаем над вопросами ПВО и ПРО для Украины", – подчеркнул Зеленский.
Президент рассказал, что отметил личные усилия Салливана, вручив ему орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени.
Как сообщил пресс-центр ОПУ, Зеленский и Салливан обсудили вопросы дальнейшей поддержки Украины со стороны США для обороны и деоккупации страны, а также повышения возможностей Украины для защиты критической инфраструктуры, финансовой и гуманитарной поддержки, усиления санкций против России и консолидации международной поддержки Украины.
Салливан 4 ноября на фоне усиления участия Ирана в агрессии России против Украины совершил первый после начала полномасштабной войны необъявленный визит в Киев. В ходе встречи с Ермаком и Зеленским Салливан поделился подробностями нового пакета помощи США в области безопасности, подчеркнуло Bloomberg.
Как сообщили в ОПУ, Ермак и Салливан провели встречу в формате тет-а-тет, в ходе которой обсудили "все актуальные вопросы сотрудничества Украины и Соединенных Штатов" и продолжение поддержки Украины "в борьбе за свою свободу и независимость против российских захватчиков".
Кроме того, состоялась встреча в расширенном формате, в которой, в частности, приняли участие начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (по видеосвязи).
"Советника президента США ознакомили с оперативной ситуацией на фронте, ключевыми потребностями украинской армии, в том числе по защите воздушного пространства. Джейк Салливан был проинформирован о последствиях российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины", – рассказали в ОПУ.
Ермак после встречи с Салливаном заявил, что Украина еще раз получила подтверждение неуклонной поддержки США. Салливан подтвердил, что США будут помогать Украине в ее борьбе "столько, сколько будет нужно" – "не будет колебаний".