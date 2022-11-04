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"Остается нерушимой". Советник Байдена заверил, что возможная победа республиканцев на выборах в Конгресс США не снизит помощь Украине

Салливан: Я уверен, что помощь Украине от США остается нерушимой
Салливан: Я уверен, что помощь Украине от США остается нерушимой
Фото: president.gov.ua

Возможная победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября не повлияет на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Об этом 4 ноября в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с главой Офиса президента Украины (ОПУ) Андреем Ермаком заявил советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Видеозапись брифинга опубликована в Facebook ОПУ.

"Я уверен… что помощь Украине остается нерушимой. Также думает и президент Байден. Буквально вчера тут [в Киеве] были сенаторы [Крис] Кунс и [Роб] Портман – это демократ и республиканец, и они четко отметили, что будет поддержка Украины в виде тех или других ресурсов, – сказал Салливан. – Я не буду говорить о внутренней политике США… но помощь предоставлялась и будет предоставляться… Мы планируем, что будут ресурсы и голоса двух партий, чтобы обеспечить это".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/495661709161541/

Лидер республиканцев в Конгрессе США Кевин Маккарти заявлял 26 октября, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами". 

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США останется и после промежуточных выборов 8 ноября. По его мнению, США "прямо" заинтересованы усилить обороноспособность Украины.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. В общей сложности, по данным Пентагона, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

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