"Остается нерушимой". Советник Байдена заверил, что возможная победа республиканцев на выборах в Конгресс США не снизит помощь Украине

Об этом 4 ноября в Киеве на совместном брифинге по итогам встречи с главой Офиса президента Украины (ОПУ) Андреем Ермаком заявил советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Видеозапись брифинга опубликована в Facebook ОПУ.

"Я уверен… что помощь Украине остается нерушимой. Также думает и президент Байден. Буквально вчера тут [в Киеве] были сенаторы [Крис] Кунс и [Роб] Портман – это демократ и республиканец, и они четко отметили, что будет поддержка Украины в виде тех или других ресурсов, – сказал Салливан. – Я не буду говорить о внутренней политике США… но помощь предоставлялась и будет предоставляться… Мы планируем, что будут ресурсы и голоса двух партий, чтобы обеспечить это".

Лидер республиканцев в Конгрессе США Кевин Маккарти заявлял 26 октября, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами".

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США останется и после промежуточных выборов 8 ноября. По его мнению, США "прямо" заинтересованы усилить обороноспособность Украины.