Лидер республиканцев в Конгрессе заявил, что его слова о сокращении помощи Украине вырвали из контекста – СМИ

По данным канала, члены комитета по национальной безопасности США потребовали от него объяснений после слов о том, что США могут сократить финансирование Украины в следующем году, если его партия получит большинство на довыборах в ноябре этого года. Хотя "Украина важна", во время рецессии "никто не будет выписывать ей неограниченные чеки", сказал тогда он.

Теперь Маккарти утверждает, что просто призвал к усилению надзора за любыми федеральными средствами, а его слова о том, что Украина не получит "карт-бланш" в республиканском большинстве, были вырваны из контекста, говорят источники CNN.

"Маккарти не говорил: "Мы не будем тратить деньги". Он говорил: "Мы будем отчитываться перед налогоплательщиком за каждый потраченный доллар". Карт-бланш означает, что люди получают все, что просят. Мы же говорим, что будут какие-то размышления, будет подотчетность и деньги налогоплательщиков будут использованы надлежащим образом", – сказал каналу один из его однопартийцев.

После заявления Маккарти координатор по стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби уже заявил, что обе ведущие партии американского Конгресса выступят за продолжение поддержки Украины независимо от результатов выборов.

"Речь не о том, чтобы выписать неограниченный чек, речь идет о поддержке Конгресса, чтобы быть уверенными в способности Украины защитить себя и свой суверенитет", – сказал он в комментарии CBS 19 октября.