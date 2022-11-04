"Держим наши позиции". Зеленский рассказал, где идут наиболее жестокие бои с российскими оккупантами

"Наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей этой недели сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции. И на этих, и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, наверное, не тратила в двух чеченских войнах вместе взятых", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что "реальный уровень потерь России скрывается от российского же общества".

"Даже мобилизацию свою они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена. А на самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель", – объяснил он.

Также Зеленский отметил усилия Вооруженных сил Украины на юге страны.

"Как всегда, хорошие достижения у бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Уничтожают технику врага, российскую живую силу. На "отлично" работают и бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады – очень точно", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)