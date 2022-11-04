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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Держим наши позиции". Зеленский рассказал, где идут наиболее жестокие бои с российскими оккупантами

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Зеленский сравнил потери России в Украине с чеченскими войнами
Зеленский сравнил потери России в Украине с чеченскими войнами
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее интенсивные боевые действия проходят на Донбассе. Ролик опубликован на YouTube-странице Офиса президента Украины.

"Наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей этой недели сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции. И на этих, и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, наверное, не тратила в двух чеченских войнах вместе взятых", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что "реальный уровень потерь России скрывается от российского же общества".

"Даже мобилизацию свою они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена. А на самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель", – объяснил он.

Также Зеленский отметил усилия Вооруженных сил Украины на юге страны.

"Как всегда, хорошие достижения у бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Уничтожают технику врага, российскую живую силу. На "отлично" работают и бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады – очень точно", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Донбасс, мобилизация, Соледар, боеприпасы, артиллерия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, президент, потери армии России, потери
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