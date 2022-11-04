"Держим наши позиции". Зеленский рассказал, где идут наиболее жестокие бои с российскими оккупантами

"Наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей этой недели сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции. И на этих, и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, наверное, не тратила в двух чеченских войнах вместе взятых", – сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что "реальный уровень потерь России скрывается от российского же общества".
"Даже мобилизацию свою они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена. А на самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель", – объяснил он.
Также Зеленский отметил усилия Вооруженных сил Украины на юге страны.
"Как всегда, хорошие достижения у бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Уничтожают технику врага, российскую живую силу. На "отлично" работают и бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады – очень точно", – подчеркнул президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.