Резников: Моим приоритетом было обеспечение вступления Украины в НАТО де-факто. Это уже произошло

Он отметил, что был назначен главой Минобороны год назад и сегодня отправил президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку отчет о результатах работы министерства.

"Вышел документ об изменениях. О произошедших и о тех, которые обязательно произойдут. Во время назначения моим приоритетом было обеспечение вступления в НАТО де-факто. Это уже произошло, если учесть уровень взаимосовместимости нашей армии с армиями стран НАТО", – написал он.

По словам Резникова, Украину не сломило полномасштабное вторжение РФ, а напротив – проявило ее внутреннюю силу, которая "уже уничтожила миф о "второй армии мира".

"Наши воины овладели большим количеством типов западного оружия, чем некоторые страны Альянса. Остались танки и самолеты. Уверен, что и эту высоту мы скоро возьмем. Мы развиваем интегрированную систему ПВО/ПРО, утверждаемся на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Наша армия не просто внедряет – она усовершенствует существующие и устанавливает новые стандарты. Проверенные на поле боя. Мы строим новую логистику, подготовили прорыв во внедрении автоматизированной системы управления, воплощаем на практике философию всеобъемлющей обороны. Уже сейчас очевидно, что любая система коллективной безопасности свободного мира без Украины будет гораздо слабее, чем с нами", – заявил он.

Министр подчеркнул, что Украина в бою обрела право определять свое будущее и свое место в мире и заплатила за это высокую цену.

"Склоняю голову за героями, отдавшими свою жизнь. Впереди еще много испытаний, болей и утрат. Но мы обязательно победим. Мы отстроим и восстановим все, что уничтожили орки. Мы сделаем лучше, чем было. И мы не забудем. Всех павших в бою, всех убитых наших граждан. Не забудем преступления оккупантов. За все, что совершили, убийцы понесут ответственность. За это будут платить поколения потомков этих военных преступников. Это обязательно произойдет. А сегодня я благодарю всех защитников и защитниц, которые навсегда изменили представление об Украине. Благодарю коллектив министерства и всю команду правительства за совместное служение. Слава Украине!" – написал Резников.