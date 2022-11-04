Нидерланды выделили €120 млн на военную помощь Украине. €45 млн из них пойдут на модернизацию танков

Оллонгрен заявила, что новый пакет помощи для Украины является "важным сигналом для России" Фото: EPA

€45 млн из них будут направлены на ремонт чешских танков Т-72 для дальнейшей поставки их в Украину. Еще 45 танков отремонтируют и предоставят Украине США. Ожидается, что первая партия будет доставлена в Украину в декабре.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что этот пакет помощи является "важным сигналом для России".

"Союзники продолжают сплачиваться, чтобы поддержать украинские Вооруженные силы в их борьбе против агрессивной войны России. Этим пакетом военной поддержки правительство Нидерландов отвечает на призыв Палаты представителей о продолжении поддержки Украины. Усилия в этом отношении основываются на оценке потребностей, представленной самой Украиной", – говорится в сообщении пресс-службы.