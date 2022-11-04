ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерланды выделили €120 млн на военную помощь Украине. €45 млн из них пойдут на модернизацию танков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оллонгрен заявила, что новый пакет помощи для Украины является "важным сигналом для России"
Оллонгрен заявила, что новый пакет помощи для Украины является "важным сигналом для России"
Фото: EPA

Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи для Украины на €120 млн. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Нидерландов 4 ноября.

€45 млн из них будут направлены на ремонт чешских танков Т-72 для дальнейшей поставки их в Украину. Еще 45 танков отремонтируют и предоставят Украине США. Ожидается, что первая партия будет доставлена в Украину в декабре.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что этот пакет помощи является "важным сигналом для России".

"Союзники продолжают сплачиваться, чтобы поддержать украинские Вооруженные силы в их борьбе против агрессивной войны России. Этим пакетом военной поддержки правительство Нидерландов отвечает на призыв Палаты представителей о продолжении поддержки Украины. Усилия в этом отношении основываются на оценке потребностей, представленной самой Украиной", – говорится в сообщении пресс-службы.

Контекст:

Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн.

По итогам визита в Украину Оллонгрен и министра внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лисье Схрейнемахер 22 августа было принято решение о выделении Нидерландами нового пакета помощи для Украины на сумму около €80 млн.

19 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о дальнейшей военной поддержке Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Нидерланды, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Кайса Оллонгрен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
"Он чокнулся". Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи
"Он чокнулся". Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи
"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях
"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях
"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото
"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото
  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет Daily Mail. Видео
  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет – Daily Mail. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (98242)
2
Пропагандист Соловьев оскорбил Ефросинину и ее семью. Маша ответила матом (88012)
3
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (48362)
4
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (43886)
5
Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном целоваться с чиновниками в десна. Некоторые ниже опускались (38195) G
6
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (34717)
7
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (28959)
8
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается (25651)
 
 
 
 