Нидерланды выделили €120 млн на военную помощь Украине. €45 млн из них пойдут на модернизацию танков

€45 млн из них будут направлены на ремонт чешских танков Т-72 для дальнейшей поставки их в Украину. Еще 45 танков отремонтируют и предоставят Украине США. Ожидается, что первая партия будет доставлена в Украину в декабре.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что этот пакет помощи является "важным сигналом для России".
"Союзники продолжают сплачиваться, чтобы поддержать украинские Вооруженные силы в их борьбе против агрессивной войны России. Этим пакетом военной поддержки правительство Нидерландов отвечает на призыв Палаты представителей о продолжении поддержки Украины. Усилия в этом отношении основываются на оценке потребностей, представленной самой Украиной", – говорится в сообщении пресс-службы.
Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €210 млн.
По итогам визита в Украину Оллонгрен и министра внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лисье Схрейнемахер 22 августа было принято решение о выделении Нидерландами нового пакета помощи для Украины на сумму около €80 млн.
19 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о дальнейшей военной поддержке Украины.