Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в декабре – Кулеба

"Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии по приобретению и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в следующем месяце. Благодарю партнеров за проявление непоколебимой солидарности с Украиной", – написал министр.
Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 4, 2022
4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Он будет включать финансирование модернизации ракет ПВО Hawk для включения в будущие пакеты военной помощи; 45 модернизированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, средствами связи и броней; 1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost; 40 бронированных речных катеров; финансирование ремонта 250 бронетранспортеров M1117; тактические защищенные системы связи и наблюдения.
В Пентагоне уточнили, что США оплатят ремонт и модернизацию 45 чешских танков, а ремонт еще 45 оплатят Нидерланды. Часть танков доставят в Украину до конца декабря, остальные – в 2023 году.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В общей сложности, по данным Пентагона на 4 ноября, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $18,9 млрд с января 2021 года. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $21 млрд, из которых более $18,2 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.