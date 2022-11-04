Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в декабре – Кулеба

Кулеба: Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии по приобретению и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72 Фото: EPA

"Я благодарен за совместное решение Нидерландов, США и Чехии по приобретению и передаче для нужд ВСУ 90 танков Т-72. Первые 26 восстановленных и модернизированных танков Украина получит уже в следующем месяце. Благодарю партнеров за проявление непоколебимой солидарности с Украиной", – написал министр.

Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 4, 2022

4 ноября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн. Он будет включать финансирование модернизации ракет ПВО Hawk для включения в будущие пакеты военной помощи; 45 модернизированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, средствами связи и броней; 1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost; 40 бронированных речных катеров; финансирование ремонта 250 бронетранспортеров M1117; тактические защищенные системы связи и наблюдения.

В Пентагоне уточнили, что США оплатят ремонт и модернизацию 45 чешских танков, а ремонт еще 45 оплатят Нидерланды. Часть танков доставят в Украину до конца декабря, остальные – в 2023 году.