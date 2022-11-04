"Как зомби, идут по трупам". Гайдай рассказал о боях против мобилизованных оккупантов в Луганской области

Речь об этом зашла после вопроса, что происходит в районе населенных пунктов Луганской области Макеевка и Нововодяное.

"Давайте оставим так: происходят боевые действия. Потому что к обеду ситуация может измениться. Или потом может измениться. Россияне подтянули свежемобилизованных, их там очень много", – сказал Гайдай.

По его словам, эти подразделения "работают одинаково – часами обстрелы артиллерией, затем отправляют какое-то подразделение, до 40 человек, в наступление".

"Их всех поубивают. Они снова отправляют. Как зомби. Они иногда идут по своим трупам. Идут все равно вперед. Это ужасная картина", – объяснил Гайдай.

Глава обладминистрации отметил, что дожди усложняют действия на местности, но "ВСУ все равно продвигаются хотя бы на полкилометра или километр".

"Я общался с бойцами на передовой. Они все мотивированы. Нет отчаяния, испуга. Мотивированные идти вперед. Они этого хотят. Если брать военное обучение, то точно понятно, что если ты стоишь постоянно в обороне и тебя постоянно обстреливают, то потери будут гораздо больше, чем если ты идешь в наступление. При таких условиях, как у нас. Поэтому лучше продвигаться вперед", – заявил Гайдай.

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