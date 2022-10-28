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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ каждый день продвигаются на 1–3 км – глава Луганской ОВА

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ВСУ продвигаются, несмотря на сложности, отметил Гайдай
ВСУ продвигаются, несмотря на сложности, отметил Гайдай
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Луганской области идет деоккупация территорий Вооруженными силами Украины, несмотря на ряд сложностей. Об этом 28 октября сообщил в эфире национального телемарафона глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Не так быстро, как всем нам хотелось бы, но мы понимали, что не будет такого быстрого продвижения в Луганской области [как в Харьковской области]. [...] Все-таки было время у российско-оккупационных войск, чтобы подтянуть резервы, и мы там фиксируем очень много свежемобилизованных из России – и зэков привезли, – техники", – сказал он.

Глава обладминистрации также отметил, что у оккупантов было достаточно времени, чтобы "подготовить определенные оборонительные сооружения и очень много территории заминировать".

"Но, несмотря на это, все равно Вооруженные силы Украины продвигается вперед", – подчеркнул Гайдай.

Он рассказал, что, обороняясь в районе Сватово, российские войска взорвали небольшие мосты и заминировали большие якобы на случай возможного российского контрнаступления.

"Но о каком контрнаступлении может идти речь, если каждый день на километр, на два, на три все-таки продвигаются Вооруженные силы Украины?" – заявил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

27 октября Гайдай сообщал, что ВСУ в регионе продвигаются в направлении Сватово и Кременной.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины, деоккупирован ряд населенных пунктов Луганской области.

С 5 октября в РФ считают, что "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество. ВСУ продолжают воевать с оккупантами в этом регионе Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, Вооруженные силы Украины, мобилизация, оборона, Сватово, вторжение, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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