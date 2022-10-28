ВСУ каждый день продвигаются на 1–3 км – глава Луганской ОВА

"Не так быстро, как всем нам хотелось бы, но мы понимали, что не будет такого быстрого продвижения в Луганской области [как в Харьковской области]. [...] Все-таки было время у российско-оккупационных войск, чтобы подтянуть резервы, и мы там фиксируем очень много свежемобилизованных из России – и зэков привезли, – техники", – сказал он.
Глава обладминистрации также отметил, что у оккупантов было достаточно времени, чтобы "подготовить определенные оборонительные сооружения и очень много территории заминировать".
"Но, несмотря на это, все равно Вооруженные силы Украины продвигается вперед", – подчеркнул Гайдай.
Он рассказал, что, обороняясь в районе Сватово, российские войска взорвали небольшие мосты и заминировали большие якобы на случай возможного российского контрнаступления.
"Но о каком контрнаступлении может идти речь, если каждый день на километр, на два, на три все-таки продвигаются Вооруженные силы Украины?" – заявил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 октября Гайдай сообщал, что ВСУ в регионе продвигаются в направлении Сватово и Кременной.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины, деоккупирован ряд населенных пунктов Луганской области.
С 5 октября в РФ считают, что "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество. ВСУ продолжают воевать с оккупантами в этом регионе Украины.