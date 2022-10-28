ВСУ каждый день продвигаются на 1–3 км – глава Луганской ОВА

"Не так быстро, как всем нам хотелось бы, но мы понимали, что не будет такого быстрого продвижения в Луганской области [как в Харьковской области]. [...] Все-таки было время у российско-оккупационных войск, чтобы подтянуть резервы, и мы там фиксируем очень много свежемобилизованных из России – и зэков привезли, – техники", – сказал он.

Глава обладминистрации также отметил, что у оккупантов было достаточно времени, чтобы "подготовить определенные оборонительные сооружения и очень много территории заминировать".

"Но, несмотря на это, все равно Вооруженные силы Украины продвигается вперед", – подчеркнул Гайдай.

Он рассказал, что, обороняясь в районе Сватово, российские войска взорвали небольшие мосты и заминировали большие якобы на случай возможного российского контрнаступления.

"Но о каком контрнаступлении может идти речь, если каждый день на километр, на два, на три все-таки продвигаются Вооруженные силы Украины?" – заявил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

27 октября Гайдай сообщал, что ВСУ в регионе продвигаются в направлении Сватово и Кременной.