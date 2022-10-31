ВСУ деоккупировали девять населенных пунктов в Луганской области – ОВА

ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на 1–3 километра, отметил 28 октября Гайдай Скриншот: 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича / Facebook

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сейчас мы радуемся любому населенному пункту, не переводя его в проценты. На сегодняшний день девять населенных пунктов деоккупированы, и, надеюсь, наши защитники все же будут цифру эту с каждой неделей увеличивать", – сказал руководитель Луганской ОВА.

По словам Гайдая, россияне пытаются атаковать в направлениях Белогоровки (со стороны Лисичанска) и Сватово – Кременная.

"Если в Белогоровке они пытаются выбить украинских защитников из населенного пункта, то на направлении Сватово – Кременная занимаются больше оборонной деятельностью. Они обстреливают населенные пункты, которые недавно деоккупированы... тщательно минируют и строят оборонительные сооружения вдоль всей линии фронта", – отметил глава Луганской ОВА.

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