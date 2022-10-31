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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ деоккупировали девять населенных пунктов в Луганской области – ОВА

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ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на 1 3 километра, отметил 28 октября Гайдай
ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на 1–3 километра, отметил 28 октября Гайдай
Скриншот: 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича / Facebook

Вооруженные силы Украины по состоянию на 31 октября освободили от российских оккупантов девять населенных пунктов в Луганской области.

Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сейчас мы радуемся любому населенному пункту, не переводя его в проценты. На сегодняшний день девять населенных пунктов деоккупированы, и, надеюсь, наши защитники все же будут цифру эту с каждой неделей увеличивать", – сказал руководитель Луганской ОВА.

По словам Гайдая, россияне пытаются атаковать в направлениях Белогоровки (со стороны Лисичанска) и Сватово – Кременная.

"Если в Белогоровке они пытаются выбить украинских защитников из населенного пункта, то на направлении Сватово – Кременная занимаются больше оборонной деятельностью. Они обстреливают населенные пункты, которые недавно деоккупированы... тщательно минируют и строят оборонительные сооружения вдоль всей линии фронта", – отметил глава Луганской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Гайдай отметил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на 1–3 километра.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, военные, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, Сватово, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Кременная, Белогоровка, деоккупация, контрнаступление
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