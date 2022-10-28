"Уничтожены 34 оккупанта, трое взяты в плен". Украинская разведка опубликовала видео молниеносной деоккупации Невского Луганской области

Разведчики взяли в плен трех российских "контрактников", отметили в ГУР Скриншот: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Об этом 28 октября в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Группа "Кедр"… 23 октября при участии 5-й роты 66-й бригады Вооруженных сил Украины освободила поселок Невское Луганской области, – говорится в сообщении. – В ходе молниеносной наступательной операции украинские защитники разбили превосходящие силы оккупантов. Уничтожены 34 вражеских стрелка и три пулеметных расчета".

Отмечается, что уцелевшие оккупанты покинули бронетехнику и отступили из поселка.

"Разведчики взяли в плен трех российских "контрактников", [захватили] военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты", – резюмировали в ГУР.

В Генштабе ВСУ проинформировали 24 октября, что украинские войска благодаря успешным действиям вытеснили врага из Невского. ВСУ установили в поселке флаг Украины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один-два-три километра.

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