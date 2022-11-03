Россияне почти полностью разрушили село Стельмаховка Луганской области, оттуда выехал последний житель – ОВА

По его словам, накануне из населенного пункта эвакуировались семеро последних мирных жителей.
"По Стельмаховке вопрос закрыт – село пустое. По крайней мере, больше никто не отозвался и какого-либо движения не замечено", – написал он.
В этом селе, а также в соседней Грековке Вооруженные силы Украины и правоохранительные органы завершили стабилизационные мероприятия после освобождения. Но людей уговорили уехать из-за обстрелов и сильных разрушений, отметил Гайдай.
В соседних деоккупированных селах также ведется работа по эвакуации и обеспечению гуманитарной помощью. Зимовать там будет очень тяжело и небезопасно, добавил глава ОВА.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
Глава областной военной администрации Сергей Гайдай отметил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на 1–3 километра.
По состоянию на 31 октября ВСУ освободили от российских оккупантов девять населенных пунктов в Луганской области.