Россияне почти полностью разрушили село Стельмаховка Луганской области, оттуда выехал последний житель – ОВА

По состоянию на 31 октября ВСУ освободили от российских оккупантов девять населенных пунктов в Луганской области Фото: Сергій Гайдай / Telegram

По его словам, накануне из населенного пункта эвакуировались семеро последних мирных жителей.

"По Стельмаховке вопрос закрыт – село пустое. По крайней мере, больше никто не отозвался и какого-либо движения не замечено", – написал он.

В этом селе, а также в соседней Грековке Вооруженные силы Украины и правоохранительные органы завершили стабилизационные мероприятия после освобождения. Но людей уговорили уехать из-за обстрелов и сильных разрушений, отметил Гайдай.

В соседних деоккупированных селах также ведется работа по эвакуации и обеспечению гуманитарной помощью. Зимовать там будет очень тяжело и небезопасно, добавил глава ОВА.