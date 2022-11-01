ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГУР показало стабилизационные мероприятия в освобожденном селе Луганской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинских военных встречали с радостью
Украинских военных встречали с радостью
Скриншот: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Спецназовцы ГУР МО Украины и Силы специальных операций Украины провели на освобожденной территории Луганской области стабилизационные мероприятия. Видео опубликовала пресс-служба ГУР МО в Facebook 1 ноября.

С военными работала съемочная группа Военного телевидения Украины. Видео снято в селе Невское Луганской области.

По словам журналистов, местные жители встречают украинских воинов с улыбками и со слезами на глазах. Говорят, что ждали их все эти восемь месяцев. Несмотря на то, что у самих трудно с продуктами, предлагают угостить свежим молоком.

Также местные жители жалуются, что уже несколько месяцев не могут связаться с родными, выехавшими на подконтрольную Украине территорию. 

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/518525886817277/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Глава областной военной администрации Сергей Гайдай отметил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на 1–3 километра.

По состоянию на 31 октября ВСУ освободили от российских оккупантов девять населенных пунктов в Луганской области.

Теги: Луганская область, ВСУ, война России против Украины, Силы специальных операций, ГУР Минобороны Украины, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я очень разговорчивый в постели". Миша Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
"Я очень разговорчивый в постели". Миша Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
У звезды фильмов Тарантино умер сын
У звезды фильмов Тарантино умер сын
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Локи тайно стал папой
Локи тайно стал папой
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
Залужный показал селфи с дочерью
Залужный показал селфи с дочерью
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США
Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США
Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы
Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы
Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свой дом, украшенный к Хэллоуину. Видео
Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свой дом, украшенный к Хэллоуину. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (156673)
2
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (119719)
3
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (98760)
4
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (77798)
5
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (52503)
6
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (51105)
7
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (49215)
8
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете (40198)
 
 
 
 