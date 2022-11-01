ГУР показало стабилизационные мероприятия в освобожденном селе Луганской области

С военными работала съемочная группа Военного телевидения Украины. Видео снято в селе Невское Луганской области.
По словам журналистов, местные жители встречают украинских воинов с улыбками и со слезами на глазах. Говорят, что ждали их все эти восемь месяцев. Несмотря на то, что у самих трудно с продуктами, предлагают угостить свежим молоком.
Также местные жители жалуются, что уже несколько месяцев не могут связаться с родными, выехавшими на подконтрольную Украине территорию.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
Глава областной военной администрации Сергей Гайдай отметил 28 октября, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на 1–3 километра.
По состоянию на 31 октября ВСУ освободили от российских оккупантов девять населенных пунктов в Луганской области.