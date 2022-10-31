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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия решила перебросить из Мали в Украину наемников частных военных компаний – Генштаб ВСУ

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Выплаты российским наемникам в Украине ниже, чем в Сирии, отметили в Генштабе ВСУ
Выплаты российским наемникам в Украине ниже, чем в Сирии, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА

Российские оккупанты пытаются пополнить свои силы в Украине за счет действующих в Африке наемников частных военных компаний (ЧВК). Об этом проинформировал 31 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На фоне значительных потерь на территории Украины российское военно-политическое руководство ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний. Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, было принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали", – говорится в сообщении.

Российские военные наемники, по данным ВСУ, "пытаются создать авиационную составляющую, которую можно применить в Украине".

"Тем не менее, эффективность и обученность летчиков, которые используют различные модификации [вертолета] Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты", – объяснили в Генштабе.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

31 октября спикер Одесской обладминистрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военные в Бахмутском районе Донецкой области уничтожили российский вертолет Ми-8.

По данным Генштаба ВСУ на 31 октября, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину погибло уже около 71 820 оккупантов, уничтожено 253 вертолета.

Контекст:

В сентябре 2021 года The Times сообщал со ссылкой на дипломатические источники, что российская ЧВК "Вагнер" может заключить соглашение с военной хунтой Мали по отправке около 1 тыс. наемников, зарабатывая на этом $10,8 млн в месяц. Наемники будут обучать войска и защищать высокопоставленных чиновников, писало издание.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Африка, война, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, вертолет, наемники, Мали, вторжение, ВСУ, война России против Украины, выплаты, российские военные, ЧВК, потери армии России, российские оккупанты, летчик
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