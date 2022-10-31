Россия решила перебросить из Мали в Украину наемников частных военных компаний – Генштаб ВСУ

Выплаты российским наемникам в Украине ниже, чем в Сирии, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ЕРА

"На фоне значительных потерь на территории Украины российское военно-политическое руководство ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний. Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, было принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали", – говорится в сообщении.

Российские военные наемники, по данным ВСУ, "пытаются создать авиационную составляющую, которую можно применить в Украине".

"Тем не менее, эффективность и обученность летчиков, которые используют различные модификации [вертолета] Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты", – объяснили в Генштабе.

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31 октября спикер Одесской обладминистрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военные в Бахмутском районе Донецкой области уничтожили российский вертолет Ми-8.

По данным Генштаба ВСУ на 31 октября, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину погибло уже около 71 820 оккупантов, уничтожено 253 вертолета.