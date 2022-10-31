Россия решила перебросить из Мали в Украину наемников частных военных компаний – Генштаб ВСУ

"На фоне значительных потерь на территории Украины российское военно-политическое руководство ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний. Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, было принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали", – говорится в сообщении.
Российские военные наемники, по данным ВСУ, "пытаются создать авиационную составляющую, которую можно применить в Украине".
"Тем не менее, эффективность и обученность летчиков, которые используют различные модификации [вертолета] Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты", – объяснили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
31 октября спикер Одесской обладминистрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военные в Бахмутском районе Донецкой области уничтожили российский вертолет Ми-8.
По данным Генштаба ВСУ на 31 октября, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину погибло уже около 71 820 оккупантов, уничтожено 253 вертолета.
В сентябре 2021 года The Times сообщал со ссылкой на дипломатические источники, что российская ЧВК "Вагнер" может заключить соглашение с военной хунтой Мали по отправке около 1 тыс. наемников, зарабатывая на этом $10,8 млн в месяц. Наемники будут обучать войска и защищать высокопоставленных чиновников, писало издание.