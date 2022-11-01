"Нам даже жрать не возят". Оккупант сравнил снабжение ВСУ и армии России – перехват ГУР

Оккупант пожаловался, что у него нет сапог, так как они побросали многие вещи, когда бежал из-под обстрела ВСУ. Мать попыталась его успокоить, что скоро должно прибыть подкрепление.

"Не все так просто. Мама, у них все есть. У них ночники есть, все есть. А у нас ничего, нам даже жрать не возят", – ответил оккупант.

Также мать рассказала, что где-то на фронте должен быть его знакомый, который сидел в тюрьме. Однако их отпустили, чтобы отправить на войну в Украине.

"Там с Измаиловой тюрьмы 200 человек ушло", – сказала она.