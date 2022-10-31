СБУ во время спецоперации задержала агента России. Он корректировал ракетные удары по Бахмуту

По информации СБУ, агент России наблюдал за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ Фото: depositphotos.com

По информации СБУ, агент корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута Донецкой области и передавал информацию в РФ об их "результатах". Также он передвигался по территории района, чтобы наблюдать за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ.

"Собранные разведданные он передавал своему российскому "координатору". Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого уже была идентифицирована сотрудниками СБУ. Для коммуникации с оккупантами агент использовал заранее отработанный анонимный канал в одном из мессенджеров. Разведывательную информацию он переправлял в виде медиафайлов с подробным описанием объектов и местности, где они расположены", – говорится в сообщении.

СБУ также обнаружила у агента мобильный телефон с подтверждениями передачи закрытой информации в РФ.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Материалы уголовного производства направлены в суд для рассмотрения по существу.