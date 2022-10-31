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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ во время спецоперации задержала агента России. Он корректировал ракетные удары по Бахмуту

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По информации СБУ, агент России наблюдал за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ
По информации СБУ, агент России наблюдал за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ
Фото: depositphotos.com

Во время спецоперации Служба безопасности Украины обнаружила и задержала агента спецслужб России, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в Донецкой области. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в Facebook.

По информации СБУ, агент корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута Донецкой области и передавал информацию в РФ об их "результатах". Также он передвигался по территории района, чтобы наблюдать за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ.

"Собранные разведданные он передавал своему российскому "координатору". Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого уже была идентифицирована сотрудниками СБУ. Для коммуникации с оккупантами агент использовал заранее отработанный анонимный канал в одном из мессенджеров. Разведывательную информацию он переправлял в виде медиафайлов с подробным описанием объектов и местности, где они расположены",  говорится в сообщении.

СБУ также обнаружила у агента мобильный телефон с подтверждениями передачи закрытой информации в РФ.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Материалы уголовного производства направлены в суд для рассмотрения по существу.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid028NVHHKGw8fpkNbELi1Djy9xuVt3izoTT25Kmd6eomrCQUbtcA5gMtMg4fvwwyCxvl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

27 октября глава областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты 26 октября убили трех мирных жителей Бахмута. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1103 человека, еще 2474 мирных жителя получили ранения.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Донецкая область, война, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, ракеты, спецоперация, Бахмут, подозрение, инфраструктура, Служба безопасности Украины
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