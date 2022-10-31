СБУ во время спецоперации задержала агента России. Он корректировал ракетные удары по Бахмуту

По информации СБУ, агент корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута Донецкой области и передавал информацию в РФ об их "результатах". Также он передвигался по территории района, чтобы наблюдать за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ.
"Собранные разведданные он передавал своему российскому "координатору". Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого уже была идентифицирована сотрудниками СБУ. Для коммуникации с оккупантами агент использовал заранее отработанный анонимный канал в одном из мессенджеров. Разведывательную информацию он переправлял в виде медиафайлов с подробным описанием объектов и местности, где они расположены", – говорится в сообщении.
СБУ также обнаружила у агента мобильный телефон с подтверждениями передачи закрытой информации в РФ.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Материалы уголовного производства направлены в суд для рассмотрения по существу.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
27 октября глава областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты 26 октября убили трех мирных жителей Бахмута. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1103 человека, еще 2474 мирных жителя получили ранения.