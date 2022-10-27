ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки убили трех мирных жителей Бахмута – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1103 человека
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1103 человека
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки убили трех мирных жителей Бахмута Донецкой области. Об этом 27 октября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 26 октября стало известно о трех мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами – в Бахмуте", – написал Кириленко.

В результате обстрелов региона со стороны российских захватчиков еще два человека за минувшие сутки получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1103 человека, еще 2474 мирных жителя получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, жертвы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева показала Кацурина в своей постели
Дорофеева показала Кацурина в своей постели
  Филиппинские студенты по просьбе профессора сдавали экзамен в антимошеннических шляпах и показали результат лучше, чем когда могли списывать
  Филиппинские студенты по просьбе профессора сдавали экзамен в антимошеннических шляпах и показали результат лучше, чем когда могли списывать
Новый подопечный Тины Кароль слил в сеть ранее неопубликованное фото певицы
Новый подопечный Тины Кароль слил в сеть ранее неопубликованное фото певицы
"Вы меня вдохновляете". Шварценеггер похвастался снимком, на котором запечатлен с победителями "Евровидения 2022" Kalush Orchestra
"Вы меня вдохновляете". Шварценеггер похвастался снимком, на котором запечатлен с победителями "Евровидения 2022" Kalush Orchestra
В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео
В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ
"Провел большую часть жизни за границей". Василиса Фролова показала подросшего сына
"Провел большую часть жизни за границей". Василиса Фролова показала подросшего сына
  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео
  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео
"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде
"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде
  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки
  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки
  Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время: Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули
  Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время: Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (160188)
2
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (125861)
3
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (67436)
4
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (62649)
5
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (54754)
6
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (46228)
7
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой (45482)
8
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (40718)
 
 
 
 