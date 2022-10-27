Российские оккупанты за сутки убили трех мирных жителей Бахмута – ОВА

"За 26 октября стало известно о трех мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами – в Бахмуте", – написал Кириленко.

В результате обстрелов региона со стороны российских захватчиков еще два человека за минувшие сутки получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 1103 человека, еще 2474 мирных жителя получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

По данным Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.