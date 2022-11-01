В бывшей колонии в Луганской области держат отказников из числа мобилизованных из РФ – СМИ

Последний такой лагерь был организован в бывшей колонии в Перевальске. Его закрыли в начале августа благодаря правозащитникам, жалобам родственников военных и резонансу в СМИ, многих контрактников вернули в Россию. Спустя два месяца он вновь открылся, и теперь там держат отказников из числа мобилизованных.

Мобилизованному с Дальнего Востока Федору Тришину изначально говорили, что они едут просто охранять захваченные Россией территории. Сам он служил в армии 15 лет назад, и никакого опыта у него нет. Во время учений после мобилизации он, по словам его жены, пару раз ездил на стрельбы на полигон.

В Луганской области их сразу же бросили на передовую. 16 октября Тришин и его сослуживцы написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях. Их сначала уговаривали, затем начали угрожать. 21 октября их отвезли в бывшую колонию в Перевальске. Там с отказниками, как рассказывает жена Тришина, проводит беседы некий полковник или подполковник, который не называет своего имени.

Отказников держат под охраной, они жалуются на плохие условия. Один из контрактников рассказал, что питание давали один раз в сутки, средства личной гигиены, постельное и нижнее белье не выдавалось. Люди спали на голых матрасах. Солдат заставляли грузить боеприпасы и уговаривали продолжить воевать. Некоторых уводили "в ямы", как российские военные называют подвалы, и там избивали.

На данный момент, по словам жены Федора Тришина, в лагере находятся около 40 отказавшихся воевать россиян. Они рассчитывали, что все будет по закону, возможно, их осудят, но не ожидали оказаться в лагере без какого-либо следствия, говорит она.

В министерстве обороны РФ колонию в Перевальске называют "центром восстановления боевой готовности".