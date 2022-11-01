Российские военные бросили свою раненую женщину-медика на поле боя

Россиянка рассказала, как ее бросили без помощи на поле боя Скриншот: Служба безпеки України / Telegram

Женщина добровольцем пошла на войну в Украине, и в первом же бою их штурмовую бригаду разбили Вооруженные силы Украины. Медик получила ранение.

"Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтобы хоть как-то закинули аптечку, потому что ПП-шки закончились (комплекты под первую помощь), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут", – рассказала пленная.

Женщину нашли украинские бойцы уже без сознания от потери крови. Они оказали раненой первую помощь.