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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Идентифицировать всех погибших в Изюме невозможно из-за того, что родственники не приходят на ДНК-экспертизу – прокуратура

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После деоккупации Изюма в начале сентября из могил массового захоронения достали 447 тел
После деоккупации Изюма в начале сентября из могил массового захоронения достали 447 тел
Фото: ЕРА

Харьковские эксперты собрали ДНК-материалы у 450 похороненных на стихийном кладбище по время оккупации Изюма. Однако идентифицировать всех погибших в настоящее время невозможно, об этом Харьковская областная прокуратура сообщила 1 ноября в Telegram.

Собранные материалы необходимо сопоставить с ДНК-образцами родственников погибших. Однако в настоящее время необходимые анализы сдали только 80 человек, отмечают следователи.

"Прокуроры Харьковской областной прокуратуры обращаются к жителям Изюмского района, чьи родственники пропали без вести, с просьбой сдать биологические материалы для проведения ДНК-экспертиз с целью идентификации тел погибших", – говорится в сообщении.

Правоохранители обращают внимание, что сдать биологические материалы можно в мобильных лабораториях, которые работают в Изюме. Для тех, кто находится за границей Украины, следователи опубликовали инструкцию, как можно самостоятельно собрать и отправить образцы ДНК.

Контекст:

После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих, у части из них есть следы пыток, сказал президент Владимир Зеленский. 

Эксгумация тел в месте массового захоронения продолжалась неделю, из могил достали 447 тел. Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых определить пока невозможно, сообщили в полиции. 

В Изюмском районе после деоккупации обнаружено еще три массовых захоронения, есть они и в других освобожденных пунктах региона, сообщил 23 сентября глава ОВА Олег Синегубов. 

Теги: прокуратура, ДНК, Изюм, Харьковская область, экспертиза, жертвы, война России против Украины, массовые захоронения, погибшие
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