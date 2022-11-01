Идентифицировать всех погибших в Изюме невозможно из-за того, что родственники не приходят на ДНК-экспертизу – прокуратура

После деоккупации Изюма в начале сентября из могил массового захоронения достали 447 тел Фото: ЕРА

Собранные материалы необходимо сопоставить с ДНК-образцами родственников погибших. Однако в настоящее время необходимые анализы сдали только 80 человек, отмечают следователи.

"Прокуроры Харьковской областной прокуратуры обращаются к жителям Изюмского района, чьи родственники пропали без вести, с просьбой сдать биологические материалы для проведения ДНК-экспертиз с целью идентификации тел погибших", – говорится в сообщении.

Правоохранители обращают внимание, что сдать биологические материалы можно в мобильных лабораториях, которые работают в Изюме. Для тех, кто находится за границей Украины, следователи опубликовали инструкцию, как можно самостоятельно собрать и отправить образцы ДНК.